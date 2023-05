Besonders engagierte Schulen, die bereits mindestens drei Registrierungsaktionen organisiert haben, zeichnen wir mit dem DKMS Schulsiegel aus. Das Siegel kann als Tafel am Schulgebäude angebracht und als Layout in der öffentlichen Kommunikation der Schule eingesetzt werden. Wir möchten damit unsere große Wertschätzung und Dankbarkeit auch öffentlich zum Ausdruck bringen.

In vielen Bundesländern wurde das Schulsiegel von den jeweiligen Bildungsminister:innen und Senator:innen gemeinsam mit der DKMS im Rahmen eines öffentlichkeitswirksamen Pressetermins verliehen. Zum Beispiel in Sachsen Anhalt, wo sich die Schulministerin Eva Feußner als Schirmherrin für das DKMS-Schulprojekt einsetzt. Im Mai 2023 überreichte sie das Schulsiegel an gleich vier engagierte Schulen: die Berufsbildende Schule (BBS) „Conrad Tack“ im Jerichower Land, dem Goethegymnasium Weißenfels, die BBS V für Gesundheit, Körperpflege und Sozialpädagogik Halle und das Privatgymnasium Stendal. „Leben retten kann so einfach sein – das zeigen die zahlreichen Fälle, in denen die bei der DKMS registrierten Personen tatsächlich Spender geworden sind. Ich bin daher besonders stolz, dass wir in Sachsen-Anhalt gleich vier Schulen aus allen Himmelsrichtungen des Landes haben, die in besonderem Maße auf den Kampf gegen Blutkrebs aufmerksam gemacht, für die Stammzellspende geworben oder Typisierungsaktionen durchgeführt haben. Sie sind Leuchttürme und Vorbilder und haben hoffentlich Strahlkraft auch für andere Schulen des Landes“, sagte Bildungsministerin Feußner.

Deutschlandweit erfüllen bereits 809 Schulen die Voraussetzungen für das DKMS Schulsiegel.

Wir sagen DANKE!

Für die langjährige Unterstützung und Übernahme der Schirmherrschaft für das DKMS Schulprojekt bedanken wir uns herzlich bei den aktiven und ehemaligen Kultusminister:innen und Bildungssenator:innen der folgenden Bundesländer:

Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen