Die Post Covid Studie der DKMS

Mit einer zweiten Studie zu COVID-19 gingen wir, auf der CoviDo-Studie aufbauend, der Frage nach: Wie viele DKMS-Spender:innen sind von Langzeitfolgen nach COVID-19 Erkrankung betroffen und in welchem Ausmaß? Dazu nahmen wir erneut per E-Mail Kontakt mit einem Teil unserer Spenderinnen und Spender auf und baten sie um ihre Teilnahme. Die Befragung erfolgte auch diesmal via Online-Fragebogen, die Teilnahme war selbstverständlich freiwillig.

Auch bei dieser zweiten Befragung durften wir uns wieder über eine sehr hohe Anzahl an Teilnehmer:innen – rund 200.000! – freuen. Ihnen danken wir von Herzen für ihre großartige Unterstützung!

Die Ergebnisse der Studie wurden im Dezember in einem renommierten Fachjournal (Journal of Internal Medicine) veröffentlicht und tragen mit dazu bei, das Coronavirus besser zu verstehen – die Grundvoraussetzung für die Entwicklung wirksamer Vorbeugemaßnahmen und Therapien.

Die Publikation ist frei zugänglich unter: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.13587

Hier eine Auswahl der wichtigsten Studienergebnisse:

28% der Studien-Teilnehmer:innen waren 15 Monate nach Infektion von Erschöpfung betroffen (19% der Teilnehmer ohne eine bekannte Infektion berichteten ebenfalls von Erschöpfung). Darüber hinaus berichteten Teilnehmer:innen, ebenfalls 15 Monate nach der Infektion, von weiteren Symptomen, von denen hier die häufigsten aufgeführt sind:

Die Akutsymptomatik war der stärkste Einflussfaktor: Je schwerer der Akutverlauf, desto höher das Risiko, Post COVID zu bekommen.

Der zweitstärkste Einflussfaktor war das Alter: Je älter die COVID-19-Patient:innen waren, desto höher war für sie das Risiko, Post COVID zu bekommen.

Da das Post-COVID-Risiko insbesondere mit der Schwere der Akutinfektion steigt, greifen auch dieselben Risikofaktoren für das Risiko eines schweren Akutverlaufs, die zuvor bereits in unserer CoviDo-Studie identifiziert worden waren: Diabetes, Übergewicht, Bluthochdruck

Da Impfungen das Risiko einer schweren Erkrankung reduzieren, reduzieren Impfungen wahrscheinlich auch das Risiko von Post COVID.

Die Ergebnisse beziehen sich nicht auf Infektionen mit der Virusvariante Omikron.

Definition Post COVID (entspricht der Definition der WHO): Beschwerden, die noch mehr als 12 Wochen nach Beginn der SARS-CoV-2-Infektion vorhanden sind und nicht anderweitig erklärt werden können.





Zurück zur Übersicht ->