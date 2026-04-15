Deutschlandweiter Wettbewerb im Sommersemester 2026

Fachschaften aufgepasst! Im Sommersemester 2026 startet erstmals der bundesweite Wettbewerb „Fachschaften fürs Leben“. Eure Mission: Organisiert auf dem Campus eine Registrierungsaktion und gewinnt dabei möglichst viele Studierende als potenzielle Stammzellspender:innen – je mehr Registrierungen, desto höher die Chance auf einen der Hauptgewinne.

Die Preise

🥇 Möbelhaus-Gutschein im Wert von 1.000 €

🥈 Großer kabelloser Partylautsprecher

🥉 Kaffeevollautomat

Macht euren Fachschaftsraum schöner, lauter oder wacher – es liegt in euren Händen! Mitmachen lohnt sich so oder so! Denn für jede teilnehmende Fachschaft gibt es nach Abschluss des Wettbewerbs ein kleines Überraschungspaket.

Alle Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

So funktioniert's

Schritt 1: Kontaktformular ausfüllen

Kontaktformular ausfüllen Schritt 2: Infos & Materialien von der DKMS erhalten

Infos & Materialien von der DKMS erhalten Schritt 3: Registrierungsaktion planen und durchführen

Registrierungsaktion planen und durchführen Schritt 4: Ergebnisse einreichen und gewinnen

Hinweis: Jede einzelne Registrierung zählt und kann Leben retten. Ihr könnt über das Semester verteilt auch mehrere Hochschulaktionen starten – egal ob bspw. vor der Mensa oder auf einem Campus-Festival. Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt 💡

➡️ Seid ihr dabei? Jetzt unverbindlich anmelden! Fachschaft anmelden

FAQ‘s Wer kann teilnehmen? Alle anerkannten Fachschaften an Hochschulen in Deutschland. Was brauche ich für eine Registrierungsaktion? Nach dem ersten Infogespräch mit der DKMS stellt ihr ein Orga-Team aus 3-4 Leuten zusammen, legt den Termin fest, organisiert Tische und Stühle zum Registrieren und macht mit den für euch erstellten Werbematerialien der DKMS ordentlich Rummel auf dem Campus. Bis wann läuft der Wettbewerb? Während des gesamten Sommersemesters 2026 vom 20.04.2026 bis zum 30.09.2026. Einsendeschluss: 30.09.2026 Kostet die Teilnahme etwas? Nein! Die Teilnahme ist komplett kostenlos. Dürfen mehrere Fachschaften pro Hochschule teilnehmen? Ja. Es dürfen mehrere Fachschaften pro Hochschule am Wettbewerb teilnehmen. Die Teilnahme wird nur separat im Wettbewerb gewertet, wenn die Aktionen unabhängig voneinander stattfinden. Dürfen wir mehrere Aktionen im Teilnahmezeitraum planen? Ja, die Registrierungszahl eurer Aktion wird dann am Ende des Teilnahmezeitraums zusammen gerechnet.