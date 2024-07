10 Jahre nach Transplantation: So geht es Melissa heute

Unterstützer der ersten Stunde sind Holger Hübner und Thomas Jensen – Gründer und Organisatoren des Wacken Open Air (W:O:A). Mehr als 11.700 Metalfans haben sich seither als mögliche Lebensretter:innen registriert, von denen bereits 85 tatsächlich Stammzellen gespendet und damit die Hoffnung auf Leben gegeben haben. Für Melissa wurde im weltweiten Suchlauf ebenfalls ein Spender gefunden und sie steht nach ihrer Transplantation im November 2014 wieder mitten im Leben.

„Es hat sich angefühlt, als ob die Welt stehen bleiben. Ich war wie in einer Schockstarre und habe erstmal an gar nichts gedacht“, erinnert sich die heute 23-jährige Melissa an den Moment der Diagnose im Februar 2014. „Danach habe ich überlegt, wie soll es weitergehen? Was ist mit der Schule?“ Vorangegangen war eine anstrengende Zeit, in der sie blass war, sich müde und antriebslos gefühlt hatte. Dazu kamen blaue Flecke am ganzen Körper. „Die haben nicht wehgetan. Aber ich hatte ganz schlimme Bauchschmerzen, wohl von dem Blutmangel. Dazu kamen schlimme Rückenschmerzen und ich habe teilweise nachts mit einem Kirschkernkissen im Rücken auf der Couch sitzen müssen, weil ich nicht schlafen konnte.“ Ein Arztbesuch folgte auf den nächsten. „An einem Mittwoch bin ich ins Krankenhaus eingeliefert worden und lag dort zwei Wochen, bis endlich die Ursache gefunden wurde.“

Es stellte sich heraus, dass sie an MDS, einer Vorstufe von Leukämie erkrankt war. „In der Situation, als wir die Diagnose bekommen haben, waren Thomas und Holger die ersten Personen, die davon Bescheid wussten. Sie haben sofort gesagt: Wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch bitte schnellstens. Wir versuchen alles Mögliche, euch zu helfen.“ sagt Mutter Heidrun.

Melissas im Jahr 2018 verstorbener Vater Thomas Hess war Produktionsleiter des Wacken Open Air und Freund der beiden Gründer. Und so wurde gemeinsam der Registrierungsaufruf gestartet und erstmals ein DKMS Aktionsstand auf dem Festivalgelände organisiert. „Es war für uns sofort klar, dass wir loslegen“, erinnert sich Thomas Jensen. „Wir haben versucht, es bestmöglich umzusetzen und haben gesagt: Da muss die ganze Family ran. Es war unglaublich, wie viele mitgemacht haben. Das war emotional und bewegend.“

Mehr als 2.700 hilfsbereite Festivalbesucher:innen folgten dem ersten Aufruf und ließen sich unter der Leitung von Robert Adam als mögliche Lebensretter:innen in unsere Datei der aufnehmen. „Ich habe weinend davorgestanden. Jeder Fan, der gekommen ist, wollte meinem Kind helfen, gesund zu werden“, sagt Heidrun. „Jeder hatte es verstanden und gemerkt, wie wichtig das ist. Wir haben die besten Fans der Welt. Und so konnten wir schnell helfen“, berichtet Holger Hübner. „Seitdem laufen die Aktionen sehr positiv, immer wieder. Jedes Jahr haben wir neue Rekorde und wir hoffen natürlich jedes Jahr, noch mehr Leben zu retten“.

Besuch am Aktionsstand geplant

Melissa verfolgte die Aktion damals aus dem Krankenzimmer heraus. „Aufgeben war für mich nie eine Option“, sagt sie rückblickend. „Und es war eine sehr schöne Nachricht, dass es einen Stammzellspender für mich gibt.“ Im November 2014 erhielt sie ihre lebensrettende Stammzelltransplantation. Ihr passendes Match wurde nicht auf der Festival-Aktion, sondern im weltweiten Suchlauf gefunden und stammt aus den USA. Jetzt bin ich gesund. Ich gehe einmal im Jahr zur Untersuchung ins Krankenhaus. und nehme keine Tabletten mehr, alles normal. Ich habe eigentlich ein ganz normales Leben.“

Während ihres Krankhausaufenthalts im Jahr 2014, in dem sie auch weiterhin für die Schule lernte, entstand ihr Berufswunsch, den sie in die Tat umsetzte. Mittlerweile arbeitet sie als Gesundheits- und Krankenpflegerin und kann dort auf einen wertvollen Erfahrungsschatz bauen. Seit Kindertagen ist sie eine große Tierfreundin – neben ihrer Leidenschaft für Pferde ist auch Familien-Hund Belle eine wichtige Begleitung in ihrem Leben.

Melissa ist ein lebensfroher Mensch und liebt Musik. „Von schnellem Heavy Metal bin ich zwar kein großer Fan“, verrät sie mit einem Augenzwinkern. „Aber die Atmosphäre auf dem Wacken Open Air und die Solidarität der Metalfans ist einzigartig. Das Besondere an Wacken ist, dass ich dies von Kindertagen an miterlebt habe. Wacken ist für mich ein Stück nach Hause kommen.“ In diesem Jahr freut sie sich besonders auf den Auftritt der legendären Scorpions und natürlich auch darauf, an unserem Aktionsstand im Camp der Wacken Foundation vorbeischauen.

„Wenn ich jetzt, zehn Jahre später darüber nachdenke, was seitdem entstanden ist, macht mich das froh und glücklich. Es ist schon krass, dass sich durch meine Geschichte über 11.000 Leute registriert haben“, sagt sie. Mutter Heidrun ergänzt: „Und dass von ihnen bereits 85 die Möglichkeit hatten, Menschenleben zur retten – das ist Wahnsinn.“

Die lebensrettenden Transplantate wurden zu Patienten und Patienten in 27 Ländern gebracht. Und es sollen noch viel mehr werden! Der Appell von Melissa, Heidrun, Holger und Thomas lautet daher unisono: „Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein. See you in Wacken, Rain or shine!“

Gemeinsam für die zweite Chance auf Leben

Zusammen mit dem Team des weltweit größten Metalfestivals heißt es deshalb auch 2024 für uns wieder: gemeinsam für die zweite Chance auf Leben. „Die Registrierung tut nicht weh, ist easy und eröffnet Menschen eine Perspektive, eine Chance, die sie vielleicht vorher nicht gehabt hätten“, sagt Thomas Jensen. Holger Hübner ergänzt: „Es geht um die Betroffenen und auch um deren Familien und Freunde. Und wenn jeder hilft, oder versucht zu helfen, dann kann man auch gemeinsam alles schaffen.

Auch in diesem Jahr ist die Registrierung an unserem Aktionsstand im Camp der Wacken Foundation möglich – und geht einfach und schnell: mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen, einer genauen Anleitung sowie einer Einwilligungserklärung kann jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 55 Jahre nach Erhalt des Sets selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen.

DKMS Aktionsstand im Camp der Wacken Foundation

Vom 31. Juli – 03. August 2024

täglich von 12:00 bis 18:00 Uhr

Schon jetzt sind alle herzlich eingeladen, vorbei zu schauen, mit uns ins Gespräch zu kommen und sich als potenzielle Spender:innen zu registrieren.

Alle Metalfans und andere hilfsbereite Menschen, die die Aufnahmekriterien erfüllen, können sich jederzeit auch online auf www.dkms.de/wacken ein Registrierungsset für zuhause anfordern.

Wir bedanken uns bei allen, die sich seit 2014 für die Aktion engagiert haben aus vollem Herzen!

