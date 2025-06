Mitten in der berühmt-berüchtigten „Grünen Hölle“ haben wir am 20. und 21. Juni ein starkes Zeichen gegen Blutkrebs gesetzt. Unter dem Motto „Vollgas fürs Leben – 24h gegen Blutkrebs“ waren wir beim legendären 24-Stunden-Rennen am Nürburgring vor Ort und haben gemeinsam mit Partnern, Unterstützer*innen und Motorsport-Fans für den guten Zweck alles gegeben.

Der DKMS-Stand im Rahmen des 24h-Rennens am Nürburgring.

Die Initiative zu dieser besonderen Aktion kam von Andreas Ullmann und der Agentur thesportspeople – ein großes Dankeschön an dieser Stelle für die Idee, die Energie und die enge Zusammenarbeit. Gemeinsam haben wir es geschafft, an zwei Tagen mitten im Trubel des Motorsports präsent zu sein und Menschen für unsere Mission zu gewinnen.

Mit der tatkräftigen Unterstützung des ADAC Nordrhein e. V., des Nürburgrings und von Skyline, die uns nicht nur logistisch zur Seite standen, sondern unsere Aktion auch medial begleitet und sogar in den offiziellen Livestream aufgenommen haben, konnten wir eine großartige Reichweite erzielen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 225 Menschen haben sich direkt vor Ort als potenzielle Stammzellspender*innen registriert – und zusätzlich wurden über unseren Aktionslink nochmal 221 Sets online bestellt. Zusammen sind das 446 neue Chancen auf Leben!

Das DKMS-Team an der Rennstrecke. Abseits der Rennstrecke wurden fleißig neue Stammzellspender:innen registriert.

Ein besonderer Dank geht auch an Manthey Racing – und hier besonders an Geschäftsführer Martin Raeder und Fahrer Ayhancan Güven, die über ihre Social-Media-Kanäle dazu aufgerufen haben, sich bei uns zu registrieren. Diese Unterstützung aus dem Fahrerlager hat einen wichtigen Beitrag geleistet, um unsere Botschaft in die Community zu tragen.

Wir freuen uns riesig über die Resonanz und die vielen neuen Registrierungen, die im Rahmen des Rennens zustande gekommen sind. Jede einzelne zählt – und jede könnte schon bald einem Menschen mit Blutkrebs das Leben retten. Danke an alle, die uns vor Ort besucht, sich registriert oder online ein Set bestellt haben. Ihr seid großartig!

Wer nicht dabei sein konnte, kann trotzdem ganz einfach helfen: Mit nur wenigen Klicks lässt sich ein Registrierungsset nach Hause bestellen. Vielleicht ist genau dein Set das Richtige für eine lebensrettende Spende.

➡️Jetzt hier registrieren!