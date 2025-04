Registrierungsaktion bei der TSG Hoffenheim

Für das Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag, den 26. April ruft die TSG alle Fans und Besucher:innen dazu auf, es ihren Profis nachzumachen und mit gutem Beispiel voran zu gehen, sich vor Anpfiff ab 12:00 Uhr am Spieltag an unserem DKMS Stand zu informieren und zu registrieren

Im September 2022 gab es bereits eine von der aktiven Fanszene organisierte Registrierungsaktion beim Spiel gegen Mainz 05. Rund 80 Zuschauer:innen entschieden sich an dem Spieltag dazu, sich als Stammzellspender oder Stammzellspenderin zur Verfügung zu stellen.

Keeper Oliver Baumann ist schon lange bei der DKMS registriert

Im Oktober 2024 gab es den ersten Treffer. TSG-Fan Moritz (21), der gleichzeitig auch Mitglied der Fangruppe Young Boyz ist, schenkte mit seiner Stammzellspende einer Person in Mitteleuropa eine zweite Lebenschance. Der gebürtige Sinsheimer, der seit 16 Jahren ins Stadion geht und für den der Verein aus seinem Leben nicht mehr wegzudenken ist, hatte durch seine Fangruppe von der DKMS-Aktion erfahren und sich ohne groß zu überlegen registriert.

„Die Registrierung war kinderleicht und hat keine fünf Minuten in Anspruch genommen“, sagt Moritz. Und weiter: „Ich wurde nach einigen Monaten dann bereits von der DKMS kontaktiert und bekam schnell die Nachricht, dass ich ein passender Spender bin. Ich freute mich sehr helfen zu können und sagte direkt zu. Ab diesem Moment ging alles ziemlich schnell.“

Trotzdem Moritz mit den täglichen Spritzen zur Mobilisierung der Stammzellen ein wenig zu kämpfen hatte und sein Arm nach der ambulanten Spende etwas weh tat, lautet sein Fazit: „Die Spende verlief super. Ich habe nicht erwartet, dass ich nach meiner Registrierung so schnell die Möglichkeit erhalte, jemandem das Leben zu retten. Ich würde es jeder Zeit wieder tun und würde mich freuen, wenn ich die Gelegenheit nochmal bekomme. Jeder Mensch sollte die fünf Minuten in Anspruch nehmen, sich registrieren zu lassen, da er dadurch die Chance bekommt ein Leben zu retten“, sagt Moritz, der am 26. April vorm Spiel am DKMS-Registrierungsstand fleißig mithilft.

„Moritz ist das beste Beispiel dafür, wie schnell man zum Lebensretter werden kann. Wir freuen uns sehr, dass wir als Verein wieder dazu beitragen können, vielleicht noch mehr Lebenschancen zu finden“, sagt TSG-Keeper Oliver Baumann. Der deutsche Nationaltorhüter ist schon einige Jahre bei der DKMS registriert.

Mund auf: Keeper Oliver Baumann zeigt wie einfach der Abstrich aus der Mundschleimhaut funktioniert

Die Unterstützung und Vorbildfunktion von Vereinen ist für die DKMS immens wichtig. Gemeinsam können wir viel bewegen und dem Blutkrebs die rote Karte zeigen. Der kleine Ben wurde mittlerweile übrigens transplantiert und erholt sich von den Strapazen der Therapie. Oliver Baumann freut sich sehr, dass für Ben ein Spender gefunden wurde und der Junge nun auf dem Weg der Besserung ist.

Ben geht gerne zum Fußball mit seinem Papa.

Für das Heimspiel gegen Borussia Dortmund ruft die TSG alle Fans und Besucher:innen dazu auf, es ihren Profis nachzumachen und mit gutem Beispiel voran zu gehen. „Macht es wie unser Fan Moritz und lasst euch vor dem Spiel gegen Dortmund registrieren“, appelliert Oliver Baumann. Ab 13:00 Uhr sind die DKMS-Stände vor der PreZero Arena gegenüber des Fanshops und am Fanhaus für die Registrierung sowie Fragen und Informationen geöffnet.

Wer nicht vor Ort ist, hat die Möglichkeit sich jederzeit online unter dkms.de/tsghoffenheim ein Registrierungsset nach Hause zu bestellen. So funktioniert das Leben retten auch bequem vom Sofa aus.

Gemeinsam kicken wir den Blutkrebs ins Aus.