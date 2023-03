Amazon unterstützt den Kampf gegen Blutkrebs bei Kindern

Weltweit erhalten jedes Jahr 300.000 Kinder und Jugendliche die Diagnose Krebs. Von heute auf morgen verändert sich das Leben der ganzen Familie von Grund auf. Deshalb will Amazon mit der Kampagne „Amazon Goes Gold“ auf das Schicksal der erkrankten Kinder und ihrer Familien aufmerksam machen. Deutschlandweit nahmen 6.000 Amazon Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 18. September an der Aktion teil – neben vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Amazons Logistikzentren auch die Mitarbeiter an den Corporate-Standorten in Deutschland. Für jeden Mitarbeiter, der dort am Aktionstag im Schlafanzug zur Arbeit kam, spendete Amazon 50 Euro an die DKMS. Insgesamt nahmen rund 600 Corporate-Mitarbeiter teil. Amazon erhöhte die Spendensumme letztlich auf 35.000 Euro. Zusätzlich spenden viele der Standorte auch lokal an verschiedene Kinderkrebseinrichtungen. Der Schlafanzug gilt als Symbol, denn Kinder, die an Krebs erkrankt sind, müssen oft lange Zeitspannen während ihrer Behandlungen im Pyjama im Krankenhaus verbringen.

Leukämien sind die häufigsten Krebserkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Mehr als ein Drittel aller jungen Krebspatienten erkranken an einer Form von Blutkrebs und sind oft als einzige Heilungschance auf eine Stammzellspende angewiesen. So wie der sechsjährige Jakob, der kurz vor seinem ersten Schultag die Diagnose akute Leukämie erhielt. Um gesund zu werden, benötigt der Junge dringend eine Stammzellenspende. Auch die gerade ein Jahr alte Lena kämpft seit diesem Sommer gegen den Blutkrebs und sucht gemeinsam mit ihren Eltern einen geeigneten Spender.

Die DKMS hat sich seit 28 Jahren dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben. Bei der gemeinnützigen Organisation mit Sitz in Tübingen kann sich jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 55 Jahren als potenzieller Stammzellspender in einer Datei registrieren lassen. Dafür benötigt die DKMS Geldspenden, denn jede Neuregistrierung kostet die DKMS 35 Euro für Laborkosten, Material und Logistik. Diese Summe muss die DKMS selbst finanzieren. Außerdem fließen die Spenden in den internationalen Ausbau der Spenderdatei und in medizinische Forschung sowie die Weiterentwicklung der Stammzelltherapien, um in Zukunft noch mehr Patienten helfen zu können.

Im Schlafanzug für den guten Zweck

Jedes Jahr im September, dem „Childhood Cancer Awareness Month“, also dem Aktionsmonat gegen Krebs bei Kindern, startet Amazon die Kampagne „Amazon Goes Gold“. Ziel ist es, auf das Schicksal erkrankter Kinder aufmerksam zu machen und Spenden für die Kinderkrebshilfe zu sammeln. Die Kampagne stammt ursprünglich aus den USA, wo Amazon nicht nur über vier Millionen Dollar an eine Reihe von Organisationen auf der ganzen Welt spendet, die sich für die Suche nach Heilung und die Erhöhung der Überlebenschancen von krebskranken Kindern einsetzen, sondern seine Mitarbeiter auch jedes Jahr aufruft, einen Tag im Schlafanzug zur Arbeit zu kommen.

In Deutschland folgten bereits Amazon Mitarbeiter dem Vorbild aus den USA, arbeiteten am Aktionstag im Pyjama und spendeten lokal an Kinderkrebseinrichtungen. Nun waren auch die Mitarbeiter an den Corporate Standorten München, Berlin, Aachen und Dresden aufgerufen, am 18. September ihre Alltagskleidung gegen einen Schlafanzug zu tauschen. Die Spendensumme von 35.000 Euro, die an diesem Tag zusammenkam, übergibt Amazon an die DKMS. 2018 konnten in Deutschland 5.460 Stammzellspenden durch DKMS-Spender an Patienten in der ganzen Welt vermittelt werden. Davon knapp 800 an Kinder und Jugendliche. Spendenaktionen wie ‚Amazon Goes Gold’ helfen dabei, Kindern wie Jakob und Lena eine Chance auf Heilung zu geben.