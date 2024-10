Kick it like Bad Bentheim

Zur Siegerehrung begrüßten der Verein nicht nur unsere DKMS Kolleginnen, sondern auch den kleinen, früheren Leukämie-Patienten Shahil (5) aus Bad Bentheim, der im März dieses Jahres die für ihn lebensrettende Stammzellspende erhielt.

Das Schicksal des Kleinen war zugleich Auslöser für den Einsatz der Bad Bentheimer. 2023 war er an Leukämie erkrankt, die ganze Stadt setzte sich damals für ein gemeinsames Ziel ein – mehr potenzielle Stammzellspender:innen sollten bei vielfältigen Registrierungsaktionen gefunden werden. So auch beim SV Bad Bentheim, der im Vereinsheim der DKMS Fußballhelden fleißig registrierte.

Übergabe der Urkunde an den SV Bad Bentheim

Für den Verein war die Teilnahme an den DKMS Fußballhelden eine rundum gelungene Erfolgsgeschichte, erklären Initiator Lars Hoegen und sein Vereinskollege Dennis Fischer, die die Aktion zusammen geplant haben: 241 neue potenzielle Lebensretter:innen kamen zusammen - und das alles ohne großen Zusatzaufwand. „Es war super einfach“, lautet Dennis Fazit zur Organisation der Aktion rückblickend. „Eine Nachricht in den Whatsapp-Gruppenchat und dann mussten wir nur noch Begeisterung im eigenen Team entfachen.“ Das scheint den beiden gelungen zu sein. Heute freuen sich die Bad Bentheimer nicht nur über einen neuen Siegespokal in ihrer Vitrine, sondern auch über den ersten Preis unserer DKMS Fußballhelden, einen eigenen Tischkicker im DKMS-Look.

Shahil am DKMS Kickertisch

Doch der größte Erfolg ist und bleibt für den Verein der Einsatz der Vereinsmitglieder und die Stammzellspende für Shahil. Für die Zukunft hoffen sie auf noch mehr Vereine, die bei unseren DKMS Fußballhelden in ihre Fußstapfen treten und noch mehr zweite Lebenschancen ermöglichen.

SV Bad Bentheim gewinnt die DKMS Fußballhelden Saison 23/24 01:47

Du und dein Verein wollen auch bei den DKMS Fußballhelden mitmachen, Leben retten und an die Tabellenspitze klettern? Dann meldet euch hier bei den DKMS Fußballhelden an und kickt mit uns Blutkrebs ins Aus!