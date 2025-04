Blutkrebs blocken mit der BARMER 2. Basketball-Bundesliga

Als 2021 im Umfeld seines damaligen Vereins, der Iserlohn Kangaroos, eine Person an Blutkrebs erkrankt, zögert Moritz Schneider keine Sekunde: Gemeinsam mit der Mannschaft lässt er sich als Stammzellspender in die DKMS aufnehmen. Als dann vor rund einem Jahr, im April 2024, das Telefon bei ihm klingelt und er erfährt, dass er vielleicht ein Leben retten kann, ist er dennoch überrascht. „An meine Registrierung hatte ich gar nicht mehr gedacht“, sagt Moritz, der heute bei den BSW Sixers spielt.

Moritz Schneider, Kapitän der BSW Sixers, hat Stammzellen gespendet

Nach einer Bestätigungstypisierung und einer ausführlichen Voruntersuchung ist es soweit: Im Juni 2024 fährt Moritz morgens mit dem Bus in eine Entnahmeklinik in seiner Heimatstadt Leipzig. „Die Spende war easy. Die Menschen, die mich vor Ort betreut haben, waren sehr aufmerksam und haben mir den Aufenthalt so angenehm wie möglich gemacht. Nach vier Stunden war ich fertig und bin wieder nach Hause gefahren.“

Kurze Zeit nach seiner Spende telefoniert Moritz erneut mit uns. Er erfährt, dass seine Stammzellen für eine Frau in Finnland bestimmt waren. „Da wurde mir noch einmal sehr bewusst, wie wichtig das war, was ich getan hatte. Da darf jemand weiterhin am Leben teilhaben, weil ich so eine kleine Sache gemacht habe. Und noch etwas habe ich gefühlt: Dankbarkeit dafür, dass ich überhaupt die Möglichkeit dazu hatte, eine zweite Lebenschance zu schenken.“

Seitdem spricht Moritz Schneider im privaten und beruflichen Umfeld – er macht derzeit eine Ausbildung zum Erzieher – immer wieder einmal über die Einfachheit der Stammzellspende. Er klärt auf und ruft nun alle Basketballfreunde auf, sich an der Aktion der BARMER 2. Basketball Bundesliga zu beteiligen: „Die Spende ist ein ultrakleines Ding für so viel Output – die Chance, vielleicht ein Leben zu retten.“

Wer Moritz und die BARMER Liga bei ihrer Aktion unterstützen möchte, kann sich hier ein Registrierungsset bestellen: dkms.de/aktiv-werden/online-aktionen/barmerliga