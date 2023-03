Bayerns Kultusminister ruft zur Registrierung auf

Das Engagement junger Menschen ist bei der Suche nach potenziellen Stammzellspender:innen essenziell: Sie sind in der Regel gesund und kommen aus medizinischen Gründen besonders häufig für eine lebensrettende Stammzellspende infrage. Deshalb veranstaltet die DKMS jährlich deutschlandweit Registrierungsaktionen in Schulen und informiert mit anschaulichen Unterrichtsmaterialien und Vorträgen über die Themen Blutkrebs und Stammzellspende – jetzt auch in digitaler Form.

Alle 15 Minuten erhält allein in Deutschland ein Mensch die Schockdiagnose Blutkrebs – auch während der Coronakrise. Deshalb ist es gerade jetzt so wichtig, dass wieder Schulaktionen stattfinden können und die Menschen die vielfältigen Angebote der DKMS nutzen, sich online registrieren zu lassen. Normalerweise lassen sich auf Veranstaltungen der DKMS in ganz Deutschland jeden Monat rund 25.000 Menschen in die Datei aufnehmen. Nachdem im März wegen der Pandemie alle Veranstaltungen vorübergehend ausgesetzt werden mussten, fehlen diese Spender:innen.

Deshalb wendet sich die DKMS nun gemeinsam mit Prof. Dr. Michael Piazolo mit einem eindringlichen Unterstützungsaufruf an Bayerns Schulen. „Patientinnen und Patienten in aller Welt brauchen unsere Hilfe, gerade jetzt. Das Engagement junger Menschen ist ganz besonders wichtig. Das Schöne ist: Wer den ersten Schritt tut und sich als potenzieller Stammzellspender registrieren lässt, schenkt unzähligen Menschen die Hoffnung auf eine zweite Lebenschance. Daher ist es mir wichtig, dass sich möglichst viele Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern in Bayern am DKMS-Schulprojekt beteiligen. Gemeinsam geben wir Hoffnung. Jeder Funke Hoffnung zählt!“, sagt der Bayerische Staatsminister für Unterricht und Kultus und Schirmherr des DKMS-Schulprojekts.