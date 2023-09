Buchholzer FC holt mit 239 Registrierungen DKMS Meistertitel

Kurz vor dem Ende der DKMS Fußballhelden 2022/23 hat der Buchholzer FC aus der Nähe von Hamburg das Meisterschaftsrennen gehörig durcheinandergewirbelt. Erst im Juni, wenige Tage vor dem Ende der Saison, haben die Hanseaten im Verein ihre Registrierungsaktionen gestartet und in kürzester Zeit sagenhafte 239 Registrierungen unter den Vereinsmitgliedern und Familien erzielt.

„Es war unserem damaligen 2. Vorsitzenden Frank Schäfer ein Herzenswunsch, dass wir mit dem BFC bei den DKMS Fußballhelden zu unserem 25-jährigen Jubiläum teilnehmen“, erklärt der Vorsitzende der Buchholzer, Hans-Jürgen Lorenschat, das Engagement des Vereins. „Wir wollten mit unserer Teilnahme unseren besonderen Zusammenhalt im Fußball demonstrieren und zeigen, dass wir Amateurvereine unseren Beitrag leisten, um erkrankten Menschen zu helfen. Gemeinsam können wir viel erreichen und mit der DKMS einen großen Schritt machen, um Blutkrebs zu besiegen.“

Vor so viel Einsatz ziehen nicht nur wir unseren Hut. Auch der Hamburger HSV – offizieller Kooperationsverein des Buchholzer FC – ist zur Urkundenverleihung vorbeigekommen und hat dem Amateurclub herzlich zum Sieg der Saison gratuliert und für das Engagement für an Blutkrebs erkrankte Menschen gedankt. Wir freuen uns, die Urkunde mit der DKMS an unseren Kooperationsverein aus Buchholz überreichen zu dürfen und zu zeigen, dass wir voll hinter dem Engagement des Vereins und dem Einsatz der DKMS stehen“, erklärt Sebastian Schmidt, sportlicher Leiter Grundlagen- und Aufbaubereich des HSV. „Es zeigt abermals, wie wichtig die Leistung der Vereine im Breiten- und Amateursport in Deutschland ist und wie wir zusammen große Ziele erreichen können. Dazu liefern die DKMS Fußballhelden einen starken Beitrag, indem sie gemeinsam mit den Vereinen und ihren Mitgliedern potenzielle Spender:innen für an Blutkrebs erkrankte Menschen mobilisieren.“

Begleitet wurde Schmidt von den beiden U21-Spielern des HSV, Felix Paschke und Luis Seifert. Die Youngsters der Hanseaten probierten sofort mit Hans-Jürgen Lorenschat und Björn Pagenkämper den Preis der erstplatzierten Fußballhelden – einen DKMS Kickertisch – im Vereinsheim aus – taktische Manöver inklusive.

Für alle Amateurvereine hat der Buchholzer Vorsitzende Lorenschat uns noch eine Nachricht per Video mit auf den Weg gegeben.

Am 1. August ist die neue Saison unserer DKMS Fußballhelden bereits an den Start gegangen. Deshalb mischt euch in den Titelkampf der Saison 2023/24 ein und startet in eurem Vereinsheim bis Juni 2024 eure eigene Registrierungsaktion mit eurem Club, um selbst zu DKMS Fußballhelden zu werden.