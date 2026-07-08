Gemeinsam lachen. Gemeinsam Hoffnung schenken.

Drei Tage voller Comedy, guter Stimmung und gelebter Solidarität: Als Charity-Partner durfte die DKMS am vergangenen Wochenende Teil des ersten COLOGNE COMEDY FESTIVAL OPEN AIR auf Schloss Eulenbroich in Rösrath sein.

Geballte Comedy-Performance: Atze Schröder und Hazel Brugger mit ihren aktuellen Bühnenprogrammen sowie eine Ausgabe des beliebten Comedy-Formats NightWash mit Tony Bauer, Maria Clara Groppler, Amir Shahbaz, Josepha Walter und Fabian Lampert.

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Gemeinsam mit dem Veranstalter Banijay Germany Live hat die DKMS das Festival genutzt, um auf das Thema Blutkrebs und die Möglichkeit, durch eine Stammzellspende Leben zu retten, aufmerksam zu machen. Besondere Unterstützung gab es am Sonntag von Atze Schröder, der die lebensrettende Mission der DKMS durch einen persönlichen Aufruf in der Comedy-Community unterstützt hat. Wir freuen uns über diesen tollen und wichtigen Support.

Jede Registrierung zählt

Vielen Dank auch an alle Besuchenden, die sich an diesem Wochenende online oder am Sonntag vor Ort am DKMS-Stand als potenzielle Stammzellspender:innen registriert haben. Wir haben viele Fragen beantwortet und auch Menschen getroffen, die bereits eine zweite Lebenschance geschenkt haben. Es ist toll zu sehen, wenn Hilfsbereitschaft von Herzen entsteht. Denn jede einzelne Registrierung bei der DKMS kann für Blutkrebspatient:innen weltweit zur zweiten Lebenschance werden.

Gemeinsam für mehr Hoffnung

Unser herzlicher Dank gilt Banijay Germany Live für die tolle Zusammenarbeit. Das erste Cologne Comedy Festival Open Air hat gezeigt, was entstehen kann, wenn Unterhaltung und gesellschaftliches Engagement zusammenkommen. Wir freuen uns, Teil dieses besonderen Festivals gewesen zu sein – und darauf, gemeinsam mit starken Partnern auch künftig Menschen zu bewegen, um Leben zu retten.