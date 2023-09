Hallo, mein Name ist Stefan und ich bin 2017 im Alter von 50 Jahren an einer akuten lymphatischen Leukämie erkrankt. Zuvor war ich wochenlang krankgeschrieben, aufgrund unerklärlicher Rückenschmerzen mit starken nächtlichen Schweißattacken, bevor meine Erkrankung im Krankenhaus festgestellt wurde. Schnell stand bei mir fest, dass ich es ohne eine Knochenmarkspende nicht überleben würde. Nach nervenzerreißenden Monaten des Bangens und Hoffens, unzähligen Chemotherapien, Ganzkörperbestrahlungen und alles was sonst noch dazu gehört, hatte ich endlich die erlösende Nachricht erhalten, dass ein Spender für mich gefunden wurde.

Nachdem ich die Spende erhalten hatte, folgten für mich weitere unzählige Monate im Krankenhaus, und ich musste mich wieder ins Leben zurückkämpfen. In der Zwischenzeit hatte ich anonymen Briefkontakt mit meinem Spender, da ich diesen unbedingt nach der zweijährigen Anonymität kennenlernen wollte. Da es mir gesundheitlich in den ersten Monaten nicht ganz so gut ging und anschließend Covid-19 die Welt „beherrschte“, konnte ein Treffen mit meinem Spender leider nicht so schnell stattfinden, wie ich es mir erhofft hatte. Anfang des Jahres 2023 machte ich dann Nägel mit Köpfen und vereinbarte, gemeinsam mit meinem Spender, ein persönliches Treffen im Spätsommer diesen Jahres. Im September war es nun endlich soweit: Ich konnte meinem Lebensretter Michael persönlich gegenüberstehen und DANKE sagen. Das war ein unbeschreibliches Gefühl für mich. Dank Michael habe ich überlebt und bin ihm für seine Spende sehr dankbar. Dank Michael hat meine Ehefrau weiterhin einen Ehemann, meine Tochter einen Vater und meine Schwiegertochter einen Schwiegervater. Meine Dankbarkeit ihm gegenüber kann ich nicht in Worte fassen.

Danke Michael, dass es Dich gibt!

Danke DKMS!

Liebe Grüße

Stefan

Über Stefan Grieser