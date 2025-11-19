Eine Heldin aus Schwäbisch Gmünd

Eine von ihnen: Studentin Kathrin Fuchs (28) aus Schwäbisch Gmünd, die sich vor drei Jahren bei der Roadshow in Mainz als Spenderin aufnehmen ließ. Kürzlich wurde sie als passendes Match für eine an Blutkrebs erkrankte Person gefunden und schenkte mit ihrer Stammzellspende eine zweite Lebenschance.

Bei der Spende wurde Kathrin, die aktuell in Straßburg Literarische Europäische Kulturen studiert, von DASDING-Reporter Marco Zaremba begleitet. „Wenn Kathrin Leben retten kann, dann will ich mehr Menschen finden, die auch Heldinnen und Helden werden“, findet Marco. Deshalb startete er in seiner Reporter-Rubrik „Marco macht’s“ die Aktion „Lebensretter finden“.

Auf Tour für das Leben

Für die Aktion wurde Marco von uns mit Registrierungssets ausgestattet und war eine Woche lang im Sendegebiet in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg unterwegs. Dabei ging er auch an Orten auf Spender:innensuche, an denen man ihn nicht erwarten würde: in den Freizeitpark auf die Achterbahn, ins Kino, ins Schwimmbad oder in den Supermarkt. Seine Mission: Noch mehr Menschen zur Registrierung motivieren, um noch mehr Leben zu retten.

„Wenn’s so easy ist – wieso machen’s nicht viel mehr?“

Marco traf auf viele bereitwillige junge Menschen, die sich registrieren lassen wollten – dabei war auch stets Unterhaltung geboten. Im Kino in Trier beispielsweise fragte er die Besucher:innen nach ihrem Lieblingsfilmzitat, während sie gerade den Wangenschleimhautabstrich durchführten. Die Herausforderung dabei: sich trotz Wattestäbchen im Mund bemühen, ihm deutlich zu antworten. Im Freizeitpark gab es für Maxi, die sich registrieren ließ, eine Achterbahnfahrt ohne Warteschlange.

Insgesamt war Marco in sechs Städten unterwegs – Rust, Kaiserslautern, Trier, Heilbronn, Titisee-Neustadt und Freiburg – und konnte 209 potenzielle Spender:innen gewinnen. Marco sprach aber auch mit betroffenen Patient:innen und ihren Angehörigen, die gerade auf eine Stammzellspende warten und wollte wissen, wie sie damit umgehen.

209 Mal Hoffnung

„Ich bin superstolz auf über 200 neu Superheldinnen und Helden und hoffe, dass dadurch ganz vielen Menschen mit Blutkrebs geholfen werden kann“, sagt Marco. Auch DKMS Geschäftsführer Stephan Schumacher freut sich über die Resonanz: „Junge Menschen werden als Spender oder Spenderin besonders häufig ausgewählt. Die erneute Unterstützung und Zusammenarbeit mit dem jungen Radiosender DASDING ist für uns, vor allem aber für suchende Patientinnen und Patienten, besonders wertvoll. Ich freue mich sehr über das Engagement und bin mir sicher, dass schon bald aus dieser Aktion weitere Lebenschancen folgen werden.“

Im Blutzellenkostüm und mit überdimensional großem Wattestäbchen ausgestattet versucht Reporter Marco die Leute im Einkaufszentrum zur Registrierung zu motivieren.

Spenderin Kathrin Fuchs war übrigens vor der Spende gar nicht aufgeregt. Sie hatte vollstes Vertrauen in die Ärztinnen und Ärzte. Auch wenn sie die Mobilisierung ihrer Stammzellen deutlich spüren konnte, funktionierte alles gut. Die Spende und die Vorbereitung würde sie als „challenging“ bezeichnen – dennoch war dieser Einsatz der jungen Frau die Mühe wert.

„Ich finde es schön, dass ich mit meiner Stammzellspende jemandem geholfen habe. Die Spende war schon körperlich herausfordernd, aber ich hoffe jetzt einfach, dass es für den Menschen auf der anderen Seite klappt. Was mich anbelangt, ich erhole mich schon wieder“, sagt sie.

Spenderin Kathrin Fuchs bei ihrer ambulanten Spende. Kathrin freut sich, dass sie helfen kann, auch wenn die Spende sie körperlich ein wenig herausgefordert hat.

Jetzt selbst aktiv werden

Weiterhin ein Zeichen für Dean und andere setzen, das geht auch bequem von zuhause aus. Einfach hier ein kostenloses Registrierungsset in die eigenen vier Wände bestellen. Mit den Wattestäbchen einen Wangeninnenabstrich machen, das Set zurück an die DKMS schicken – und so Blutkrebs mit etwas Glück einen Korb verpassen!

Jetzt selbst aktiv werden - Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein! Auch wenn Marco alle Etappen seiner Tour gemeistert hat, können sich potenzielle Lebensretter:innen von morgen weiterhin registrieren. Einfach das Set bestellen, Wangenabstrich zuhause machen und ab in die Post damit. Spender:in werden