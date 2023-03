Der World Blood Cancer Day 2019 macht Schule

Vorbildlich: Die Schülerinnen und Schüler organisieren eine Registrierungsaktion für ihre Mitschüler.

Alle 35 Sekunden erkrankt weltweit ein Mensch an Blutkrebs, für viele ist eine Stammzellspende die einzige oder letzte Chance auf Leben. Die DKMS kämpft seit 1991 gegen die Krankheit und appelliert auch 2019 zum WBCD an die Menschen, ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Ziel ist es, an dem Tag größtmögliche Aufmerksamkeit auf das Thema Blutkrebs zu lenken, damit sich die Zahl der Stammzellspender erhöht und so noch mehr zweite Lebenschancen geschenkt werden können. Insbesondere ist das Engagement von jungen Menschen wichtig. Junge Menschen können über einen langen Zeitraum als Spender in der Datei registriert bleiben und bringen aufgrund ihres Alters in der Regel gute körperliche Voraussetzungen für eine Stammzellspende mit.

In Erfurt hatte die DKMS Schüler dazu aufgerufen sich zu engagieren, um so die Auseinandersetzung mit dem Thema Blutkrebs und Stammzellspende anzuregen. Eine der beteiligten Schulen ist die Integrierten Gesamtschule Erfurt (IGS). Die Schülerinnen und Schüler organisieren eine Registrierungsaktion an ihrer Schule, um so konkret Patienten Hoffnung zu geben.

Ministerpräsident Bodo Ramelow und Schauspieler Ivo Kortlang engagieren sich als Unterstützer für die DKMS und werden die Schülerinnen und Schüler besuchen und für ihren Einsatz auszeichnen. Außerdem wird die DKMS mit einem Virtual Reality-Truck vor Ort sein, so dass die Schülerinnen und Schülern erstmals digital erleben werden, was Blutkrebs bedeutet.

Jeder ist aufgerufen, am World Blood Cancer Day ein Zeichen gegen Blutkrebs zu setzen.

Mit der Registrierung als Stammzellspender schenkt man Blutkrebspatienten neue Hoffnung.