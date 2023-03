Die DKMS in Rio – eine Bilanz

Karsten Meier hat nach seinem Studium Medien & Kommunikation an der Deutschen Sporthochschule in Köln viele Jahre u.a. die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei verschiedenen Agenturen im Sportbereich betreut. Der gebürtige Frechener arbeitet seit 2013 bei der DKMS in Köln als International Project Manager.