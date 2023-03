Die Geschichte von Tom und Doreen - Cellmates forever

„Es ist sehr schwer die Gefühle zu beschreiben, die mich überkommen haben, als ich Doreen das erste Mal getroffen habe. Es war der 18. Mai am Berliner Bahnhof. Wie beschreibt man den Moment, in dem man der Person begegnet, die einem das Leben gerettet hat? Ich war ängstlich und dankbar. Ich war demütig und euphorisch. Ich fühlte mich verbunden und glücklich.“ So beschreibt Tom den Moment, in dem er seine Lebensretterin Doreen zum ersten Mal getroffen hat. Ein ganz besonderer Moment.