Der W.E4. FASHION DAY in Berlin war ein voller Erfolg. Nicht nur für die vier Designer Kilian Kerner, Marcel Ostertag, Rebekka Ruétz und Danny Reinke, die am 11. Juli in der Berliner Verti Music Hall ihre neuen Kollektionen präsentierten. Auch wir schnupperten zum ersten Mal die Luft der Modewelt und hatten die Möglichkeit, mit unserem extra für den Tag gestalteten Registrierungsstand die rund 2.000 Besucher:innen auf unsere lebenswichtige Arbeit aufmerksam zu machen. In diesem Rahmen wurde der „WE FIGHT CANCER Kampagnenspot“ veröffentlicht, den die vier Designer vorab mit ihren ganz persönlichen Statements für uns produziert hatten.

Schon beim Einlass in die Verti Music Hall begrüßte das Kampagnenmotiv die ankommenden Gäste und der Clip mit dem Kampagnenspot informierte die Besucher:innen über die installierten Monitore.

DKMS beim W.E4. FASHION DAY in Berlin 01:44

Einige Prominente machten am DKMS-Stand halt, darunter auch Schauspielerin Ronja Forcher, u.a. bekannt aus der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“. „Ich wollte mich schon längst bei euch registrieren lassen. Jetzt konnte ich das endlich direkt vor Ort umsetzten“, sagt sie.

Viele Influencer:innen nutzten den DKMS Fotospot, einen Sessel in Form einer Hand mit einem Lichtkegelhintergrund, und posteten ihre Bilder damit auf ihren Social Media-Kanälen. Damit trugen sie zu noch mehr Aufmerksamkeit für unser Anliegen bei, an Blutkrebs erkrankten Menschen eine zweite Lebenschance zu ermöglichen. Einige betroffene Patient:innen kamen ebenfalls zum Stand, bedankten sich für die Arbeit der DKMS und erzählten uns ihre ganz persönliche Geschichte. Ferner nutzten einige Models die Gelegenheit, sich nach den Shows noch schnell zu registrieren.

Schlussendlich konnten wird rund 80 Registrierungen mit nach Hause nehmen. Die Chance, sich auch nach dem W.E4. FASHION DAY zu registrieren, besteht weiterhin online unter www.dkms.de/wefightcancer.