Stammzellen zu spenden, kann Leben retten. Doch um diese Stammzellen bzw. Knochenmark zu entnehmen, braucht es erfahrende Teams, die sich auf diese Verfahren spezialisiert haben. Seit diesem Jahr unterhalten wir als DKMS eigene Entnahmezentren in Dresden sowie in Köln. Über unsere Collection Center schaffen wir zusätzliche Entnahmen-Möglichkeiten und erhalten zusätzlich die Chance, einen größeren Teil der Stammzellspender:innen auf ihrem gesamten Weg eng zu begleiten: von der Neuregistrierung über die Entnahme bis hin zur Nachbetreuung.

Zu den ersten, die diesen Service persönlich erlebten, gehörten Torben Zemke, Hendrik Hubertus Bergers und Marius Westenfeld, die am Tag der Eröffnung in Köln ihre Stammzellen spendeten. Sie kamen auf sehr unterschiedlichen Wegen zur DKMS. Sie sind dankbar und froh, tatsächlich etwas dafür tun zu können, einem an Blutkrebs erkrankten Menschen die Möglichkeit zu geben, wieder gesund zu werden.

Marius Westenfeld aus Hannover hatte sich bei der Aktion „Helft Vanessa!“ am 10.08.2016 in Hannover registrieren lassen. Damals ging es um die 26-jährige Vanessa aus Wernigerode. Mehr als 1.000 Menschen hatten ihre Bereitschaft signalisiert, Stammzellen zu spenden. Zehn von ihnen haben dies inzwischen getan – einer davon ist Marius, heute 32 Jahre alt.

Auch Torben Zemke aus dem Kreis Cuxhaven ließ sich bei solch einer Aktion registrieren. Im August 2011 hieß es „Helft unserer Mama Christiane und anderen“, und Torben war einer von 1.229 hilfsbereiten Menschen, die sich in die Spenderdatei der DKMS aufnehmen ließen. Einige Jahre danach wurde er von uns erstmals kontaktiert, da seine Hilfe möglichweise gebraucht würde. Zu einer Spende kam es nicht. Vor einigen Monaten kontaktierten wir ihn erneut, und er sagte sofort seine Unterstützung zu. Dieses Mal war er das gesuchte Match! Es folgten Voruntersuchungen und ein umfassender medizinischer Check. Bei dem Aufenthalt wurde er von seiner Frau und der gemeinsamen 13 Monate alten Tochter begleitet. „Ich hoffe sehr, dass ich mit meiner Spende helfen kann“, sagte Torben bei der Entnahme. „Ich drücke ihr oder ihm ganz fest die Daumen und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich diesen einen Menschen, dem ich genetisch so ähnlich bin, einmal kennenlernen könnte.“

So ergeht es auch Hendrik Hubertus Bergers. Der ebenfalls 31-Jährige kam aus Bochum nach Köln, um Stammzellen zu spenden. Er wurde als Match gefunden, weil er sich im Mai 2016 online registrieren ließ. „Ich habe mir damals das Set nach Hause bestellt, weil ich es so einfach fand, jemandem zu helfen“, erzählt er. „Als dann klar war, dass ich tatsächlich spenden würde, habe ich mich sehr gefreut. Es ist schön, einem Menschen helfen zu können. Jedes Leben ist gleich viel wert, und jeder es verdient, dass ihm geholfen wird. Ich drücke der Patientin oder dem Patienten alle Daumen, die ich habe.“

Als DKMS tun wir dies ebenso – von ganzem Herzen. Denn uns bewegt es jeden Tag aufs Neue, dass Menschen selbstlos anderen sehr kranken Menschen helfen möchten. Mit unserem Collection Center in Köln hoffen wir, viele potenzielle Lebensretter:innen optimal unterstützen und begleiten zu können.