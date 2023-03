DKMS und Bildungsanbieter simpleclub starten Kooperation

Verschiedene Lerninhalte erläutern dort in wenigen Minuten die Themen Blutkrebs und Stammzellspende und klären Schüler:innen darüber auf, wie auch sie durch eine kostenlose Registrierung bei der DKMS zu potenziellen Lebensretter:innen werden können.

Mit zwei Millionen Nutzer:innen pro Monat ist simpleclub die beliebteste Lernplattform für Schule und Ausbildung in Deutschland. Seit 2019 bietet sie Schüler:innen in einer App eine Vielzahl von schulischen Inhalten, die einfach und bequem digital abgerufen werden können.

Starke Stimme in der GenZ

Seine Bekanntheit in der wichtigen GenZ setzt simpleclub nun in einer Zusammenarbeit mit der DKMS für das Ziel ein, Blutkrebs die Stirn zu bieten. Dazu sind in den zurückliegenden Monaten diverse Lerninhalte zum Thema Stammzellspende und Blutkrebs entstanden, die junge Schüler:innen motivieren sollen, sich bei der DKMS zu registrieren und so mit etwas Glück zu Lebensretter:innen für an Blutkrebs erkrankte Menschen zu werden.

Dabei hat das Team für die Clips auf den bewährten simpleclub-Stil zurückgegriffen. Inhaltlich haben Expert:innen der DKMS die Produktion des Aufklärungs- und Informationsvideo begleitet. Es erklärt den Zuschauer:innen in gut fünf Minuten, was Blutkrebs ist, wie eine Stammzellspende abläuft, was sie bewirkt und wie Erkrankten durch die Spende eine zweite Lebenschance ermöglicht werden kann. Zu finden sind die Lerninhalte in der simpleclub-App:

simpleclub x DKMS 05:31

Die Zusammenarbeit mit simpleclub und die Möglichkeit, über die Lernplattform insbesondere Schüler:innen zu erreichen, ist für die DKMS enorm wichtig. “Junge Menschen kommen besonders häufig für eine Stammzellspende in Frage und können zu Lebensretterinnen und Lebensrettern werden“, erklärt Konstanze Burkard, Direktorin Spenderneugewinnung und Unternehmenskommunikation bei der DKMS. „Deshalb freuen wir uns sehr über die Kooperation mit simpleclub. Jede einzelne Registrierung zählt und gibt an Blutkrebs erkrankten Menschen und ihrem Umfeld Hoffnung.”

Über die gemeinsame Aktions-Website (dkms.de/simpleclub) können sich Interessierte auch direkt ein kostenloses Registrierungsset der DKMS nach Hause schicken lassen.