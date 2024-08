DKMS und Traumhausverlosung starten Charity-Partnerschaft

Wir freuen uns sehr, die offizielle Charity-Partnerschaft mit der Soziallotterie „Traumhausverlosung“ bekannt geben zu können. Bei dieser spannenden ersten Hausverlosung geht es nicht nur um die Erfüllung von Wohnträumen, sondern auch darum, Leben zu retten. Ein Teil der Erlöse aus der Verlosung wird direkt in unsere lebensrettende Arbeit fließen. Denn Soziallotterien sind – vereinfacht gesagt – Lotterien für den guten Zweck. Die Gewinne fließen als Fördermittel in soziale Projekte oder Organisationen.

„Wir freuen uns sehr über unsere Partnerschaft mit der Traumhausverlosung“, sagt unser Geschäftsführer Stephan Schumacher. „Allein in Deutschland erhält alle zwölf Minuten ein Mensch die niederschmetternde Diagnose Blutkrebs. Starke Partner wie die Traumhausverlosung und die finanzielle Unterstützung sind von entscheidender Bedeutung, um noch mehr Patientinnen und Patienten zu helfen und den Blutkrebs nachhaltig zu besiegen. Die Geldspenden ermöglichen lebensrettende Stammzelltransplantationen, intensive Forschungsprojekte und die kontinuierliche Erweiterung unserer weltweiten Spenderdatei.“

„Wir sind stolz darauf, mit jedem verkauften Los unserer Traumhauslotterie etwas Gutes zu tun“, sagt Stefan Harder, Geschäftsführer der Traumhausverlosung. „Unser Bestreben ist es, mit der Traumhausverlosung viele Menschen zu begeistern – damit wir zahlreiche relevante Projekte in unserer Gesellschaft unterstützen können. Wir freuen uns sehr, dass wir direkt für unsere erste Hausverlosung einen starken Partner wie die DKMS gewinnen konnten und drücken alle Daumen, dass die generierte Spendensumme so groß wie möglich wird.“

Alle weiteren Informationen rund um die Traumhausverlosung findet ihr unter diesem Link: traumhausverlosung.de

Über Traumhausverlosung:

Traumhausverlosung ist die erste Verlosung in Deutschland, bei der Spieler:innen die Chance haben, eine echte Immobilie zu gewinnen. Jede Immobilie wird unabhängig von der Teilnehmerzahl garantiert verlost. Zusätzlich haben Spieler:innen die Chance auf zahlreiche Zusatzgewinne. Veranstalter und Lizenzinhaber der Traumhausverlosung ist die Dreamify gGmbH, ein Unternehmen der ZEAL Network SE, dem Marktführer für Online-Lotterien in Deutschland. Mit jedem verkauften Los unterstützt Traumhausverlosung ausgewählte gemeinnützige Organisationen in Deutschland.