30 Jahre DLH: DKMS beim 28. Patientenkongress in Köln

Zwei Tage lang stand der Austausch zwischen Patient:innen, Angehörigen, Ärzt:innen und Expert:innen im Mittelpunkt. Mit dabei: unser Geschäftsführer Stephan Schumacher, der das Publikum mit einem Grußwort begrüßte – als langjähriger Wegbegleiter und Mitgründer der DLH.

„Es ist beeindruckend, was sich in 30 Jahren entwickelt hat. Die DLH ist heute ein unverzichtbarer Anker für viele Betroffene – und ein wertvoller Partner für uns bei der DKMS“, so Schumacher.

Knapp 350 Teilnehmer:innen kamen zum Jubiläum des DLHs zusammen.

Ein Jubiläum mit bewegender Geschichte

Der Kongress stand im Zeichen des 30-jährigen Bestehens der DLH. Besonders emotional war die Abendveranstaltung mit Rainer Göbel, dem heutigen Vorsitzenden und selbst Betroffener. Mit persönlichen Einblicken und historischen Fotos zeichnete er die Entstehungsgeschichte der DLH nach – begleitet von einem musikalischen Auftritt der Kölner Band „Kölsche Adler“.

Vielfältige Themen – wissenschaftlich fundiert

Die wissenschaftliche Leitung des Kongresses lag bei Prof. Dr. Michael Hallek und Prof. Dr. Barbara Eichhorst von der Klinik für Innere Medizin sowie dem Centrum für Integrierte Onkologie an der Uniklinik Köln. Die Vorträge – überwiegend gehalten von Expert:innen der Uniklinik – reichten von „30 Jahre Hämatologie“ über „Bewegung und Sport bei Krebs“, „Fertilitätserhalt bei Krebspatient:innen“ bis hin zu einem Sonderprogramm speziell für allogen Transplantierte. Ein weiteres zentrales Thema war die Rolle von Patient:innen als aktive Partner:innen in der Krebsforschung.

Das DKMS-Team war auch in diesem Jahr aktiv im Austausch. In diesem Jahr fand der 28. Patientenkongress in Köln-Deutz statt.

"Jede Registrierung zählt" - DKMS mit starkem Team präsent

Wir waren mit einem großen Team von 16 Kolleg:innen vor Ort. Am Informationsstand konnten Besucher:innen sich zur Stammzellspende informieren, Fragen stellen und sich über unsere aktuellen Projekte austauschen.

Im Rahmen seines Grußworts informierte Stephan Schumacher auch über die aktuellen Entwicklungen bei der DKMS: Allein 2024 konnten wir bisher 9.126 Stammzellspenden vermitteln – ein neuer Höchststand in der Geschichte der DKMS. Doch: Rund 150.000 Spender:innen werden altersbedingt ausscheiden. Die Datei muss weiter wachsen – insbesondere mit Blick auf ethnische Vielfalt und junge Spender:innen.

„Die Zusammenarbeit mit der DLH ist ein starkes Zeichen für gelebte Solidarität. Gemeinsam stehen wir an der Seite von Patient:innen – heute und in Zukunft" - Stephan Schuhmacher