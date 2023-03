Eine Nachricht vom kleinen Paul

„Bitte seid nicht sauer, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Einfach nur purer „Alltagsstress“. Ihr kennt das, Aufstehen, Zähneputzen, Kita, und dann das gesamte Abendprogramm.

Also, um es kurz zu sagen, mir geht es den Umständen entsprechend gut. Der Doc mit dem komischen Namen aus Jena hat ja gesagt, dass ich ein „Vorzeigepatient“ bin. Also, alles gut. Okay, das mit dem Sprechen klappt noch nicht so gut. Aber ich fange damit an. Die ersten Sprachmuskeln bilden sich, sagt die Logopädin. Ich trainiere auch ganz viel mit Mama. Wenn ich dann mal richtig quasseln kann, werden sich meine Alten wundern.

In der Zwischenzeit hatte ich krankheitsbedingt eine Operation an beiden Händen. Aber ich war ernsthaft nur 2 Tage außer Gefecht, musste aber leider wieder 5 Tage in der Klinik bleiben und durfte 14 Tage nicht zu meinen Freunden in die Kita.

Wie jedes Kind wurde ich mal krank. Hatte aber meist „nur“ Fieber mit einem Infekt. Papa und Mama sind abwechselnd mit mir zu Hause geblieben. Trotz Fieber habe ich Papa so fertig gemacht, dass er viele neue graue Haare bekommen hat und sich immer auf das Heimkommen von Mama gefreut hat. Ich bin halt ein absolutes Energiebündel.

Aber dieses Energiebündel bin ich nur Dank Eurer Hilfe. Ihr habt mir und vielen anderen Pauls das Leben uneigennützig gerettet. Dafür danke ich Euch!

Übrigens hat Onkel Jörg von der Firma „Foto-Mäuse“ das Bild oben von mir und Mama gemacht.

Liebe Grüße

Euer Paul.