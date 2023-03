Formel 4 gegen Blutkrebs

138 Zuschauer ließen sich an zwei Tagen registrieren. Der von der ADAC Stiftung Sport und Deutsche Post Speed Academy unterstützte Formel 4 Pilot Jannes Fittje hatte die Idee, die öffentliche und mediale Aufmerksamkeit an diesem Wochenende zu nutzen, um die DKMS zu unterstützen.

Hierfür räumte der Hauptsponsor von Jannes Fittje, die TMS Trademarketing Service GmbH, ihren Platz auf den Seitenkästen des Formel 4 Wagens von US Racing und machte damit Platz für das Logo der DKMS.

Für alle Zuschauer, Fahrer und Organisatoren gab es die Möglichkeit, sich am 6. und 7. August in der Zeit von 10 bis 15 Uhr direkt vor Ort typisieren zu lassen. Die Kosten für die ersten 100 Registrierungen wurden von TMS getragen und an die DKMS gespendet.

Mitarbeiter der DKMS und TMS informierten und führten die Registrierungen an beiden Renntagen durch. Das für die Registrierung benötigte Zelt wurde von den US Racing Teamchefs Gerhard Ungar und Ralf Schumacher zur Verfügung gestellt, deren Team zudem mit diversen logistischen Leistungen die Initiative unterstützte.