Fußballverband Niederrhein kickt Blutkrebs ins Aus

Zusammenhalt auf dem Bolzplatz und im Vereinsheim – das gehört bei den insgesamt 24.000 Amateurvereinen in Deutschland ganz selbstverständlich zum Alltag dazu. Bei den DKMS Fußballhelden machen sich daher schon seit Jahren Amateurvereine aus ganz Deutschland mit eigenen Registrierungsaktionen stark, um zweite Lebenschancen für an Blutkrebs erkrankte Menschen zu ermöglichen.

Seit September 2024 erhält die DKMS dabei nun neuen, starken Support aus dem Amateurbereich. Mit dem Fußballverband Niederrhein (FVN) unterstützt der erste Amateurverband in Deutschland offiziell die DKMS in ihrem Ziel, Blutkrebs zu besiegen.

Zusammen mit dem Verband möchte die DKMS den angegliederten Amateurvereinen am Niederrhein die DKMS Fußballhelden näherbringen. Vereine können sich dabei für eigene Aktionen Registrierungssets ins Vereinsheim schicken lassen, um Vereinsmitglieder, Freund:innen und Familien als potenzielle Lebensretter:innen von morgen zu registrieren. Dabei begleitet und unterstützt die DKMS die Clubs, um gemeinsam mit möglichst wenig Aufwand Großartiges zu bewirken: zweite Lebenschancen für an Blutkrebs erkrankte Menschen. Mit jeder Registrierung punktet der Verein zudem in der jährlichen Meisterschaft der DKMS Fußballhelden und kann zum Ende die Meisterschaft einheimsen – und damit tolle Preise wie einen Kickertisch oder einen Satz Trikots fürs eigene Team.

Peter Frymuth, Präsident des Fußballverbandes Niederrhein, freut sich über jeden Amateurverein, der die wertvolle Arbeit der DKMS mit einer vereinseigenen Registrierungsaktion unterstützt. „Bei den DKMS Fußballhelden können unsere Vereine vom Niederrhein mit wenig Aufwand wirklich Großes leisten“, erklärt Peter Frymuth. „Der Verband ist auf jedes Team stolz, das am eigenen Platz eine kostenlose Registrierungsaktion anstößt und so Lebenschancen für an Blutkrebs erkrankte Menschen ermöglicht. Der Amateurfußball zeigt immer wieder seinen starken Zusammenhalt – jetzt auch im Ziel, Blutkrebs zu besiegen.“

Mehr Informationen zu den DKMS Fußballhelden und zur Teilnahme gibt es hier.