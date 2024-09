News

DKMS Gala in New York: 30 Jahre Engagement für Patient:innen weltweit

Am 28. Oktober 2021 fand in New York die Gala der DKMS in den USA statt. Mit dabei im Cipriani an der Wall Street waren tolle Gäste, denen es allen eine Herzensangelegenheit war, Solidarität mit Patient:innen zu zeigen und die Arbeit der internationalen gemeinnützigen Organisation zu unterstützen.