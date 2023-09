gamescom 2023: Die wichtigste Quest des Lebens

Ab Mittwoch strömten insgesamt 320.000 Gaming-Fans über fünf Tage verteilt durch die Hallen des Kölner Messegeländes. Viele von ihnen fanden dabei nicht nur den Weg zu den Spieletiteln von morgen, sondern auch an unseren DKMS Stand. Nach unserer Premiere 2022 sind wir in diesem Jahr mit einem großen Angebot an Aktivitäten und der Möglichkeit zur Registrierung bei der weltgrößten Gaming-Messe an den Start gegangen.

Ob Schnappschüsse mit den Charakteren der Dunklen Seite der Macht von Star Wars vor unserer 3D-Audio-Experience „Destiny’s Ride“, Meet & Greets mit bekannten Twitch-Streamer:innen oder einer lockere Runde Cornhole an unserem Stand: Langeweile vor und nach der Registrierung kam bei unseren Besucher:innen niemals auf.

Und ein Blick auf die diesjährige Rekordzahl bei den Registrierungen hat das ohnehin gute Ergebnis unserer letztjährigen Premiere bestätigt: Die Gaming-Cracks sind für uns das richtige Publikum. An unserem Stand haben sich erneut zahlreiche Besucher:innen als potenzielle Stammzellspender:innen registriert – und können dadurch für an Blutkrebs erkrankte Menschen in naher oder ferner Zukunft das Leben retten.

Für unsere Sache stark gemacht haben sich an unserem Stand auch die Twitch-Streamer:innen BenX, AwesomeElina, Leyiiin und HoneyPuu, die in der Gaming-Szene äußerst beliebt sind und mit ihre Meet & Greets viele Besucher:innen zu uns gezogen haben. Von unserem Ziel, Blutkrebs zu besiegen und möglichst viele Menschen zur Registrierung als potenzielle Stammzellspender:innen zu motivieren, sind sie ebenfalls überzeugt, wie HoneyPuu zeigt.

„Mir war es wichtig, die Sache der DKMS hier auf der gamescom zu unterstützen, weil es mit einer Registrierung so einfach sein kann, für einen an Blutkrebs erkrankten Menschen mit etwas Glück zum Lebensretter oder zur Lebensretterin zu werden“, erklärt die bekannte Twitch-Streamerin HoneyPuu, die für ihre Fans am Stand der DKMS für Fotos und Autogramme bereitstand. Ihr Appell an die Community und jed:e Einzelne:n ist klar: „Wer es machen kann, sollte sich auf jeden Fall als potenzielle Stammzellspender:in registrieren lassen.“

So wie Leyiiin, der sich direkt an unserem Stand hat registrieren lassen. „Wir erleben bei der gamescom eine supervielseitige Community, die sich füreinander einsetzt und hilfsbereit ist. Indem man sich bei der DKMS als potenzielle:r Stammzellspender:in registrieren lässt, kann man anderen Menschen Hoffnung und vielleicht sogar Leben schenken“, erklärt der Twitch-Streamer bei seinem Besuch an unserem Stand. „Wir können hier als Community gemeinsam viel Gutes erreichen. Ich bin froh, jetzt auch selbst registriert zu sein und damit vielleicht eines Tages einem Menschen das Leben retten zu dürfen. Dazu wäre ich jederzeit gerne bereit.“

Alle, die auf der gamescom die Chance verpasst haben, sich bei uns als Stammzellspender:inn registrieren zu lassen, können sich hier (www.dkms.de/gaming) weiterhin kostenfrei ein Registrierungsset nach Hause schicken lassen – und so vielleicht zum Lebensretter oder zur Lebensretterin werden.