Etwa eine halbe Million Menschen erkranken jährlich in Deutschland an Krebs, mehr als 40.000 von ihnen an Leukämie oder einer anderen Erkrankung des blutbildenden Systems (Quelle: www.krebsdaten.de). Oft ist eine Stammzelltransplantation die einzige Überlebenschance für die betroffenen Patient:innen, unter ihnen viele Kinder und Jugendliche. Wird innerhalb der eigenen Familie kein passender Stammzellspender gefunden, beginnt die Suche nach einem nicht verwandten Spender. Alleine in Deutschland sind etwa 3.600 Menschen pro Jahr darauf angewiesen, irgendwo auf der Welt ihren „genetischen Zwilling“ zu finden.

Die gute Nachricht zum Weltkrebstag: Im vergangenen Jahr konnte die DKMS für 7.517 Blutkrebspatient:innen weltweit einen passenden Stammzellspender oder eine passende Stammzellspenderin vermitteln. Seit ihrer Gründung im Mai 1991 hat die gemeinnützige Organisation so bereits mehr als 90.000 Menschen mit Blutkrebs eine zweite Chance auf Leben geschenkt – in insgesamt 57 Ländern der Welt.

Auch die 23-jährige Michelle aus Heilbad-Heiligenstadt gehört zu den Patient:innen, die dank einer Stammzellspende wieder ein normales und gesundes Leben führen können. Als Kind hat sie den Blutkrebs überwunden. Heute ist Michelle Kinderkrankenpflegerin und arbeitet in dem Krankenhaus, in dem sie damals selbst behandelt wurde.

Die heute 23-jährige Michelle kämpfte monatelang im Krankenhaus um ihr Leben. „Dass ich heute Krankenpflegerin sein darf, ist für mich die Erfüllung eines großen Traums“, sagt die junge Frau.