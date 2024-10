Sensationell: Gymnasium Bremervörde sammelt 25.000 Euro

Als gemeinnützige Organisation sind wir auch auf Geldspenden angewiesen – beispielsweise bei der Neuaufnahme potenzieller Lebensretterinnen und Lebensretter in unsere Datei. Jede einzelne davon kostet uns 50 Euro. Wir freuen uns daher über jeden gespendeten Euro und tolle Aktionen, mit denen auf unser Anliegen aufmerksam gemacht werden. So, wie der Sponsorenlauf des Gymnasiums Bremervörde. Dieser hatte am 23.8.2024 zum bereits fünften Mal stattgefunden, zuletzt wurde die Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ begünstigt. In diesem Jahr wurde dankenswerterweise für die DKMS gelaufen und es galt, so viele 400-Meterrunden wie möglich zu absolvieren. Für jede gelaufene Runde gab es von Sponsoren – z. B. aus dem Familienkreis oder von Firmen – einen vorab festgelegten Betrag für den guten Zweck. Der sportliche Einsatz war groß und so kamen sensationelle 25.054,40 Euro zusammen. Konkret können damit 500 Neuregistrierungen finanziert werden.

Schüler:innen beim Sponsorenlauf

Herzlichen Dank für die langjährige Unterstützung

Schulleiter Dr. Uwe Strohbach und Lehrer Oliver Steinfeld hatten daraufhin zur symbolischen Scheckübergabe ins Gymnasium Bremervörde eingeladen. Diesen nahm Henri Leinfelder von der DKMS entgegen, der sich herzlich für die langjährige Unterstützung bedankte. Er betonte dabei, wie unglaublich wertvoll und wichtig die Hilfe von Schulen für unsere Arbeit ist. Junge Menschen erfahren dadurch fundiert, wie sie sich auf unterschiedlichen Wegen engagieren können und das genau ihre Hilfe vielleicht den entscheidenden Unterschied für eine Patientin oder einen Patienten machen kann.

Schulleiter Dr. Uwe Strohbach und Lehrer Oliver Steinfeld mit DKMS Volunteer Henri Leinfelder

Das Gymnasium Bremervörde ist hierfür ein eindrucksvolles Beispiel. Dort ist es längst zu einer schönen Tradition geworden, Schülerinnen und Schüler für die Arbeit der DKMS zu sensibilisieren. Organisator Oliver Steinfeld konnte selbst vor einigen Jahren Stammzellen spenden und hatte aus der Motivation heraus anderen zu helfen, die Registrierungsaktionen initiiert. Vier Aktionstage haben dort seither stattgefunden, bei denen sich 162 interessierte Schülerinnen, Schüler und Mitarbeitende des Kollegiums in die Datei hatten aufnehmen lassen. Mittlerweile hat bereits ein Mensch aus diesem Kreis ebenfalls tatsächlich Stammzellen gespendet.

Schüler:innen beim Sponsorenlauf

Deshalb ist das Engagement von Schulen so enorm wichtig

Weltweit erkrankt alle 27 Sekunden ein Mensch an Blutkrebs, in Deutschland alle 12 Minuten – für viele ist eine Stammzellspende die einzige Chance auf Heilung. Allein in diesem Jahr werden aus Altersgründen rund 135.000 Menschen aus der Datei ausscheiden; ähnlich verhält es sich in den kommenden Jahren. Denn ab dem 61. Geburtstag ist es nicht mehr möglich, bei den internationalen Suchregistern als Spender:in gelistet zu sein.

Junge Menschen spielen eine wichtige Rolle bei der Vermittlung von passenden Stammzellen: Aus medizinischen Gründen werden sie besonders häufig für eine Spende ausgewählt. Sie sind meist gesund und stehen für die weltweite Suche lange Zeit zur Verfügung. Spenderin oder Spender werden kann grundsätzlich jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 55 Jahren. Dies zeigt nochmal eindrucksvoll, wie wichtig das Engagement von Schulen für die gute Sache ist.

Seit 20 Jahren laden wir daher mit unserem DKMS Schulprojekt Schulen in ganz Deutschland aktiv dazu ein, Registrierungsaktionen zu organisieren, um damit Menschen mit Blutkrebs in aller Welt zu helfen. Schülerinnen und Schüler übernehmen gesellschaftliche Verantwortung und erfahren Selbstwirksamkeit durch eigenständiges Planen und Umsetzen. Aufklärung und umfassende Information stehen dabei an erster Stelle. Die Bereitschaft der Schulen ist enorm: Seit 2004 schenkten rund 8.000 Schülerinnen und Schüler Betroffenen weltweit mit ihrer Stammzellspende Hoffnung auf ein zweites Leben.

Besonders engagierte Schulen werden mit dem DKMS Schulsiegel geehrt – auch das Gymnasium Bremervörde wurde bereits damit für den langjährigen und nachhaltigen Einsatz ausgezeichnet. Herzlichen Dank noch mal an dieser Stelle, einfach großartig!

Weitere Informationen gibt es hier: https://www.dkms.de/schulen