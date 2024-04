Hamburgs Bildungssenatorin verleiht DKMS Schulsiegel

Am Veranstaltungsort, dem Bildungszentrum für Gesundheitsberufe, zeichnete Bildungssenatorin Bekeris die fünf Hamburger Bildungseinrichtungen für ihr außergewöhnliches Engagement gegen Blutkrebs aus: die Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg, das Gymnasium Süderelbe, die Berufliche Schule für Medien und Kommunikation und das Carl-von-Ossietzky-Gymnasium. Die Senatorin nahm dies zum Anlass, die Schulen und die DKMS für Ihren Einsatz zu loben: „Die Hilfsbereitschaft der bisher rund 1.200 Schülerinnen und Schüler, die sich registriert haben, beeindruckt mich sehr. Das Engagement der Hamburger Schulen macht mich stolz und ich danke der DKMS, den Schulen und allen, die sich registrieren lassen, für ihren persönlichen Einsatz im Kampf gegen den Blutkrebs.“

Bildungszentrum für Gesundheitsberufe

Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg

Außer der Senatorin waren auch unser DKMS Deutschland Geschäftsführer Stephan Schumacher, sowie Stammzellspender Leander Wienberg und unsere Volunteer Vanessa Fleischmann vor Ort. Der 22-jährige Leander berichtete davon, wie er durch seine Registrierung bei der Schulaktion am Gymnasium Süderelbe vor zwei Jahren einer jungen Patientin aus Israel eine zweite Lebenschance schenken durfte. Es sagt: „Ich würde sofort wieder spenden.“ Auch Vanessa erzählte von ihrem ehrenamtlichen Engagement als Volunteer. In diesem Rahmen initiierte und betreute sie letztes Jahr eine Registrierungsaktion. Wir sind stolz darauf, dass junge Menschen wie Vanessa und Leander dazu beitragen junge Schüler:innen zu motivieren, als neue Generation für Patient:innen in den kommenden Jahrzehnten zur Verfügung zu stehen.

Berufliche Schule für Medien und Kommunikation

Carl-von-Ossietzky-Gymnasium

Wir benötigen dringend neue potenzielle Spender:innen, denn auch wenn sich letztes Jahr 400.000 neue potenzielle Stammzellspender:innen registrierten, scheiden 2024 rund 135.000 potenzielle Spender:innen nach dem 61. Geburtstag altersbedingt aus unserer Datei aus. Junge Spender:innen hingegen kommen besonders häufig für eine Stammzellentnahme infrage und können lange in der Datei bleiben. Das Schulprojekt erweist sich als besonders wichtig, um junge Menschen über das Thema Stammzellspende aufzuklären und als potenzielle Stammzellspender:innen zu gewinnen. Aus den deutschlandweit über 560.000 Schüler:innen, die sich über das Schulprojekt registrierten, sind bis heute mehr als 6.600 Spender:innen hervorgegangen. In Hamburg entspricht das 5.400 Schüler:innen, wovon 30 inzwischen Stammzellen für eine:n Blutkrebspatient:in spenden durften. „Durch das Schulprojekt werden junge Menschen angeregt, sich mit Fragen der gesellschaftlichen Verantwortung auseinanderzusetzen und eine informierte Position zu entwickeln. Sie stärken ihre sozialen Kompetenzen und machen die Erfahrung, wie es ist, der Gesellschaft etwas zurückgeben zu können. Das großartige Engagement der Schülerinnen und Schüler spüren wir bei der DKMS tagtäglich. Und was kann es Besseres geben, als gemeinsam Leben zu retten“, sagt Stephan Schumacher.

Bildungssenatorin Bekeris mit DKMS Deutschland Geschäftsführer Stephan Schumacher

Die fünf ausgezeichneten Bildungseinrichtungen in Hamburg unterstützen uns in den vergangenen Jahren mit jeweils drei Registrierungsaktionen pro Einrichtung. Allein an den fünf Schulen sind dabei mehr als 1.200 potenzielle Lebensretter:innen zusammengekommen, wovon bereits neun Schüler:innen einem Menschen mit ihrer Spende Hoffnung auf Überleben gegeben haben. Deshalb freuen wir uns über jede weitere Schule und jede weitere Aktion in Hamburg, die sich für Blutkrebspatient:innen stark macht.