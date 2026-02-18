Spender:in werdenGeld spenden
News

Heavy Metal fürs Leben: Märklin versteigert Wacken-Sonderzug für die DKMS

Einfach metalstark: Die Modelleisenbahnfirma Märklin versteigert bis zum 22.02. den "Teufelszug" zu unseren Gunsten. Die Gartenbahn im Wacken-Design wurde zum Wacken Open Air (W:O:A) 2025 gelauncht. Der Erlös fließt vollständig in unsere Arbeit. Wir sagen: Herzlichen Dank - ganz großer Rock'n'Roll.
Portraitfoto Simone Henrich
von Simone Henrich
Corporate Communications
henrich@dkms.de
Weitere Artikel

Wir als DKMS setzen uns weltweit dafür ein, Menschen mit Blutkrebs eine zweite Chance auf Leben zu ermöglichen – so bauen wir unsere Spenderdatei kontinuierlich aus und investieren in Forschung, Aufklärung und Patientenprogramme. Dabei sind wir als gemeinnützige Organisation auf Geldspenden und Aufmerksamkeit angewiesen. Gerade deshalb ist die Auktion so wichtig und hilft uns, noch mehr Lebenschancen zu ermöglichen.

100 Prozent des Auktionserlöses fließen in unsere gemeinnützige Arbeit für Patientinnen und Patienten. Mitbieten ist online über Catawiki möglich.

Die Eckdaten des Zugs

Der Teufelszug ist ein handgefertigtes Einzelstück – ein Handmuster, das eigens für das Wacken Open Air (W:O:A) 2025 gebaut wurde. Die Bahn ist in Spur G (Maßstab 1:22,5) umgesetzt und bringt mit mehreren Wagen eine Länge von über drei Metern auf die Schiene. Dazu kommen das auffällige Wacken-Branding und Details wie die leuchtenden Teufelshörner. Vier Tage lang war er während des Festivals auf dem Dach des Märklin-Standes bei Wind und Wetter im Einsatz.

Märklin Wacken Zug in schwarz mit roten Hörnern

Gemeinsam für die zweite Chance auf Leben

Wie enorm wichtig gemeinsames Engagement ist, zeigt unsere lebensrettende Freundschaft mit dem Wacken Open Air: Seit 2014 engagiert sich das Team rund um die Gründer und Veranstalter Holger Hübner und Thomas Jensen gemeinsam mit der Wacken-Community für unsere Arbeit. Auslöser war die Erkrankung von Melissa, der Tochter des 2018 verstorbenen Wacken-Produktionsleiters Thomas Hess. Seither haben sich mehr als 13.000 Metalheads als potenzielle Stammzellspender:innen registriert, 105 von ihnen konnten bereits Stammzellen spenden – und damit Menschen weltweit neue Hoffnung schenken.

Und wie immer gilt: Nach Wacken ist vor Wacken. Eine Registrierung als potenzielle Lebensretter:in ist jederzeit unter www.dkms.de/wacken möglich.

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. See you in Wacken. Rain or shine.

Weitere Möglichkeiten zu helfen

Du kannst die DKMS auf vielfältige Weise unterstützen und damit vielen Blutkrebspatient:innen neue Hoffnung auf Leben geben.
