DKMS Registrierungstag in Berlin: Gemeinsam für mehr Stammzellspender:innen

Von 12 bis 20 Uhr stand im INTERSPORT Clubhouse alles im Zeichen der gemeinsamen Mission, möglichst vielen Blutkrebspatient:innen eine zweite Lebenschance zu ermöglichen. Viele Besucher:innen informierten sich über die DKMS und die Möglichkeit der Stammzellspende für Blutkrebspatient:innen. Direkt vor Ort konnte man sich als potenzielle:r Stammzellspender:in registrieren.

Ein sportliches Highlight des Tages war der DKMS Clubhouse Cup. Beim 2-gegen-2-Fußballturnier traten Vertreter:innen aus Berliner Sportvereinen, Freizeitmannschaften und Freundesgruppen gegeneinander an. Mit Teamgeist, Fairplay und großem Engagement setzten die Spieler:innen gemeinsam ein sichtbares Zeichen gegen Blutkrebs und machten deutlich, wie Sport Menschen für eine lebensrettende Sache zusammenbringen kann.

Credits: Intersport/ Pia Henkel Credits: Intersport/ Pia Henkel

INTERSPORT Deutschland und DKMS setzen gemeinsam ein Zeichen gegen Blutkrebs

Die DKMS bedankt sich herzlich bei INTERSPORT Deutschland für die vertrauensvolle Partnerschaft und das großartige Engagement. Gemeinsam ist es gelungen, viele Menschen für die Registrierung als potenzielle Stammzellspender:innen zu sensibilisieren und neue Hoffnung für Blutkrebspatient:innen weltweit zu schaffen.

Solche Partnerschaften zeigen, wie viel bewegt werden kann, wenn Unternehmen ihre Reichweite nutzen, um gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Ein herzliches Dankeschön auch an alle Besucher:innen, Mannschaften und Unterstützende, die diesen besonderen Tag möglich gemacht haben. Jede einzelne Registrierung bringt uns unserem gemeinsamen Ziel näher: noch mehr Blutkrebspatient:innen weltweit durch eine Stammzellspende die Chance auf Leben zu ermöglichen.