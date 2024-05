Joko & Klaas erhalten Auszeichnung für ihr Engagement

Krebs braucht Kommunikation – das ist das Motto der Yes!Con, der größten Krebs-Convention Deutschland, die am 4. und 5. Mai in Berlin stattfand. Die Organisatoren rund um Gründer Jörg Hoppe ermöglichen hier Betroffenen ein vielfältiges Programm und einen Raum für inspirierende Begegnungen, Workshops, Diskussionen, Gespräche und Erfahrungsaustauch – und für ganz viel Mut und Hoffnung für Menschen mit Krebs.

Besonderes Highlight war die Auszeichnung der beiden Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf mit dem YES!AWARD Ring of Courage für ihr großartiges Engagement. Mit ihrer spannenden Schatzsuche hatten die beiden im November 2023 für einen historischen DKMS Rekord gesorgt. Mehr als 38.000 Fans bestellten sich innerhalb von 72 Stunden ein Registrierungsset. Die Laudatio hielt Sänger Henning Krautmacher. Unser langjähriger Unterstützer hatte zuvor den berührenden Song „Unsere Wääch“ präsentiert, den er für seine an Krebs erkrankte Frau Anke geschrieben hatte. Die Einnahmen daraus kommen „YesWeCan!cer“ zugute.

Ebenfalls zu großem Applaus hatte die Nachricht geführt, dass bereits drei der Zuschauer, die sich über die Aktion registriert hatten, Betroffenen mit ihrer Stammzellspende ihren ganz persönlichen Schatz des Lebens schenken konnten. Einer davon ist der 18-jährige Lukas, der keine Sekunde zögerte, als er erfuhr, dass sein Einsatz gebraucht wird. Darüber berichte er auch während des Panel-Talks zum Thema „Stammzellspende – wie funktioniert das eigentlich“, an dem er gemeinsam mit der geheilten Patientin Luca als Speaker teilnahm.

„Zu sehen und zu zeigen, dass wir gemeinsam erreichen können, dass Patientinnen und Patienten ein langes und glückliches Leben führen können, hat mich sehr stolz gemacht. Und vor allem das so junge Menschen wie Lukas, aber auch unsere Volunteers am Stand und so viele andere sich engagieren und ein Bewusstsein haben für unsere Mission, beeindruckt mich sehr. Ich bin wirklich begeistert, was hier für Menschen auf die Beine gestellt wird, deren Leben durch Krebs geprägt ist. Ich gratuliere dem gesamten Team von yeswecan!cer zu dieser wunderbaren Veranstaltung und bedanke mich für ihr Engagement und das wir als DKMS in diesem Jahr ein Teil davon sein durften“, sagt unser Geschäftsführer Stephan Schumacher.

Über beide Veranstaltungstage hinweg waren wir auch erstmals mit einem Aktionsstand auf dem „Markt der Möglichkeiten“ vertreten und wurden von vielen interessierten Patient:innen, Angehörigen und weiteren tollen Unterstützer:innen besucht. Auch dort bot sich die Möglichkeit des Gesprächs und des Erfahrungsaustausches mit zahlreichen Organisationen und Vereinen, die sich ebenfalls mit dem Thema Krebs befassen.

Weitere Informationen & Impressionen findet ihr auf www.yescon.org