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Foto eines Interviews der DKMS beim Spiel FC Bayern gegen 1. FC Heidenheim
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König Fußball: Über 2.300 neue Registrierungen für Cinja und andere Patient:innen

Vereine, Fans und Spieler setzen ein starkes Zeichen gegen Blutkrebs

Fußballvereine engagieren sich gemeinsam gegen Blutkrebs

Die Solidarität im deutschen Profifußball für Blutkrebspatient:innen hat im Saisonendspurt noch einmal ein beeindruckendes Zeichen gesetzt: Zahlreiche Bundesligavereine nutzten ihre Heimspieltage, um mit der DKMS zur Registrierung als potenzielle Stammzellspender:innen aufzurufen. Ein besonderes Schlaglicht warf dabei die Leukämieerkrankung von Cinja, der Freundin von Fußballprofi Eren Dinkçi vom 1. FC Heidenheim.

Gleich mehrere Vereine, die mit Erens Karriere eng verbandelt sind, riefen dabei zur Registrierung für Cinja und andere auf: Ausgebildet bei Werder Bremen, beim SC Freiburg unter Vertrag und in der vergangenen Saison an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen wollten diese Clubs etwas bewegen. Alle drei Vereine machten öffentlich auf die Möglichkeit der Registrierung aufmerksam und riefen ihre Fans auf, sich vor Ort am Stadion zu registrieren.

Große Resonanz an den Stadien

Den Auftakt machte der SC Freiburg bereits Mitte April. Rund um das Heimspiel registrierten sich am Stadion der Breisgauer mehr als 700 Menschen bei der DKMS. Wenige Tage später folgte der 1. FC Heidenheim mit mehr als 450 Registrierungen an der VOITH-Arena auf der Ostalb. Auch Werder Bremen beteiligte sich Anfang Mai mit einer Registrierungsaktion und ermöglichte mehr als 150 neue Registrierungen im Umfeld des Weserstadions.

Darüber hinaus engagierten sich weitere Bundesliga-Clubs mit eigenen Aktionen: Ob der langjährige Supporter VfB Stuttgart, der FSV Mainz 05, der FC Bayern München oder zum Abschluss am letzten Spieltag Borussia Mönchengladbach – alle Vereine setzten mit ihren Registrierungsaktionen und Maßnahmen ein wichtiges Zeichen für Blutkrebspatient:innen in ganz Deutschland.

Das DKMS-Team vor ihrem Registrierungsstand im Stadion
Ein Fan des 1. FC Heidenheims macht einen Wangenabstrich
Spieler des 1. FC Heidenheims vor Spielbeginn
Zwei Werder Bremen Fans registrieren sich beim Fußballspiel als potenzielle Stammzellspender
Profifußballer Eren und seine Freundin Cinja, die an Blutkrebs erkrankt ist
Die Patientin Cinja liegt im Krankenhaus
DKMS-Plakat mit Fotos von Patient Hannes
Eine Mitarbeiterin der DKMS berät eine potenzielle Spenderin

Mehr als 2.300 Fußballfans werden potenzielle Stammzellspender:innen

Insgesamt kamen damit um die 2.300 Registrierungen nur durch Fußballaktionen in der Bundesliga in den zurückliegenden Wochen des Liga-Endspurts zusammen. Jede einzelne davon kann für Cinja und andere Blutkrebspatient:innen weltweit die Chance auf ein zweites Leben bedeuten.

Beim Heimspiel des FC Bayern München gegen den 1. FC Heidenheim sammelte die aktive Fanszene des Vereins zudem noch Spendengelder. Die Initiative „Bayernfans helfen e.V.“ der Südkurve München kam damit auf den beeindruckenden Betrag von 15.000 Euro. Mit diesen Spenden können zahlreiche weitere Registrierungen potenzieller Stammzellspender:innen ermöglicht werden.

Die Aktionen zeigen eindrucksvoll, welche Kraft im Fußball steckt, wenn Vereine, Fans und Spieler gemeinsam Verantwortung übernehmen und sich für Menschen mit Blutkrebs starkmachen.

Weitere Möglichkeiten zu helfen

Du kannst die DKMS auf vielfältige Weise unterstützen und damit vielen Blutkrebspatient:innen neue Hoffnung auf Leben geben.
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