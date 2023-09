B2Run: Laufend Blutkrebs besiegen

Kurz vor dem Start stieg die Nervosität bei B2Run-Teilnehmerin Carolin Schönweiß doch noch einmal ordentlich an. Zum ersten Mal nahm die 42-Jährige an einem Laufevent teil – vor ihr lagen gut fünf Kilometer, bevor es zum Zieleinlauf in das Kölner RheinEnergieSTADION, der Heimat des 1. FC Köln, ging. „Im Vorfeld hatte ich wirklich Sorgen, ob ich die Strecke schaffe. Laufen ist normalerweise nicht meine Stärke – ich gehe viel lieber an der Rhön wandern“, so die Bayerin aus Bad Neustadt. „Aber dank meiner mentalen Unterstützung Philipp war es dann doch halb so wild“, so Caro weiter.

Mit Philipp Krokowski teilt sie eine ganz besondere Verbindung. Denn der 34-Jährige aus dem nordrhein-westfälischen Herdecke hat eine Leidensgeschichte hinter sich, der Carolin mit ihrer Stammzellspende die entscheidende Wendung gegeben hat. 2019 wurde bei ihm eine schwere aplastische Anämie (SAA) diagnostiziert. Die hatte den Unternehmensberater für IT-Dienstleistungen völlig ausgebremst. Bei einem Firmenlauf ging dem ambitionierten Freizeitsportler und -läufer dermaßen die Puste aus, dass er die Strecke nur noch gehen kann. „Da wusste ich, dass etwas ganz und gar nicht stimmen kann“, erinnert sich Philipp heute. Schnell wurde klar, dass nur eine Stammzellspende ihm helfen kann – die sein genetischer Zwilling Caro ohne zu zögern bereit war zu geben. „Ich fand’s cool, dass sie so etwas auf sich nimmt“, sagt der junge Mann rückblickend. „Für mich begann damit wieder die Hoffnung auf ein freies, gesundes Leben.“

Rund vier Jahre später ist Philipp heute wieder gesund und fit. Nun ist er es, der Caro für den anstehenden Lauf Mut macht. Im DKMS Laufshirt starten sie neben unseren 32 DKMS-Läufer:innen ins Rennen, geben vor dem Startschuss sogar noch ein kurzes Interview und rufen dazu auf, sich an unserem Stand registrieren zu lassen – mit Erfolg: In kurzer Zeit lassen sich mehr als 70 Läufer:innen und Besucher:innen in unsere Datenbank aufnehmen.

B2Run-Charity-Partner spenden 55.000 Euro in der Saison 2023

Und der Kölner B2Run hat für uns vor rund 19.000 Teilnehmenden noch ein weiteres Highlight zu bieten. Unser Geschäftsführer Stephan Schumacher, selbst leidenschaftlicher Läufer, nimmt vor dem Start einen Scheck von B2Run in Höhe von 55.000 Euro entgegen, den Charity-Starter:innen in der gesamten Saison mit je fünf Euro unterstützt haben.

Für Caro und Philipp war der gemeinsame Lauf sowie die Eventatmosphäre bei ihrem nun zweiten persönlichen Aufeinandertreffen unvergesslich. „Die Veranstaltung war wirklich sehr schön und das Wetter hat auch top mitgespielt. Da hat der Lauf einfach nur riesigen Spaß gemacht. Rund um das Event waren nette Leute unterwegs, es hat einfach alles gepasst.“ Dem schließt sich Caro an. „Der B2Run war für mich wie eine riesige Party! Ich bin froh und stolz, dabei zu gewesen sein und hier wieder Philipp getroffen zu haben.“

Vielleicht sieht man sich im nächsten Jahr beim B2Run 2024 schon wieder, wenn es für uns wieder bei den zahlreichen Laufevents in ganz Deutschland heißt: Laufend Leben retten!