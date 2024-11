„Lautstark gegen Krebs“: 5000 Euro für die DKMS

Im Rahmen der Veranstaltung mehrere Organisation von dem Verein mit Geldspenden bedacht – insgesamt waren es 68.000 Euro, die nun verschieden tollen Projekten und Aktivitäten dem guten Zweck zur Verfügung stehen.

Den symbolischen Scheck nahm unser DKMS Volunteer Felix Schmidt aus den Händen von „Wackenopa“ Günter Jacobs entgegen. Felix bedankte sich in unserem Namen sehr herzlich für die Spende und die langjährige Unterstützung. Der 30-Jährige hatte vor einiger Zeit mit einer Stammzellspende einem Patienten eine zweite Lebenschance gegeben. Darüber hinaus unterstützt er die DKMS ehrenamtlich – so wie beispielsweise am Registrierungsstand der DKMS auf dem legendären Metalfestival Wacken Open Air (W:O:A) im Jahr 2023. „Ich habe die Metalszene als besonders hilfsbereit und solidarisch kennen gelernt“, sagt er. Er freute sich daher sehr, bei der Veranstaltung für die gute Sache im Kinder-Hospiz Sternenbrücke dabei sein zu können.

Wichtig zu wissen: Als gemeinnützige Organisation sind wir auf Geldspenden angewiesen – beispielsweise bei der Neuaufnahme potenzieller Stammzellspender:innen. Jede einzelne davon kostet uns als DKMS 50 Euro. Wir freuen uns daher über jeden gespendeten Euro und bedanken uns daher noch mal herzlich bei der engagierten Crew von „Lautstark gegen Krebs e.V.“, die bereits seit vielen Jahren als liebe Unterstützer an unserer Seite sind. Dank ihrer Spende können wir 100 Neuaufnahmen in die Datei finanzieren. Das sind 100 neue mögliche Lebenschancen für Betroffene weltweit.

Wer dem Beispiel von „Lautstark gegen Krebs“ folgen möchte, findet hier weitere Infos.

Bitte alle mitmachen

Auch mit einer Registrierung als Stammzellspender:in können Menschen helfen – denn diese ist bedeutsamer als je zuvor. Weltweit erkrankt alle 27 Sekunden ein Mensch an Blutkrebs, in Deutschland alle 12 Minuten – für viele ist eine Stammzellspende die einzige Chance auf Heilung. Allein in diesem Jahr werden aus Altersgründen rund 135.000 Menschen aus unserer Datei ausscheiden; Tendenz steigend. Denn ab dem 61. Geburtstag ist es nicht mehr möglich, bei den internationalen Suchregistern als Spender:in gelistet zu sein. Spendernachwuchs wird deshalb dringend gesucht.

Idealerweise übernehmen junge Menschen mit ihrer Registrierung den Staffelstab – denn sie spielen eine wichtige Rolle bei der Vermittlung von passenden Stammzellen: Aus medizinischen Gründen werden sie besonders häufig für eine Spende ausgewählt. Sie sind meist gesund und stehen für die weltweite Suche lange Zeit zur Verfügung.