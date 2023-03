Leben retten durch Kommunikation

Das Studium hat Marc Krüsel aus der niedersächsischen Provinz ins Rheinland gebracht. Nach dem Studium der Politikwissenschaften an der Universität zu Köln und vielen Jahren im Öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat er seit 2007 sein Herz an „die gute Sache“ verloren und arbeitet für die DKMS als Chef vom Dienst des Newsrooms. Denn Kommunikation ist seine Leidenschaft und mit dieser möchte er so viele Menschen wie möglich für den Kampf gegen Blutkrebs erreichen.