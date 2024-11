Lebensretter auf DFB Bildungsreise

Jährlich lädt der DFB junge Menschen unter 30 Jahren, die sich in ihren Amateurvereinen in allen Kreisen in Deutschland ehrenamtlich besonders stark machen, zur DFB Bildungsreise ein. Die Teilnehmer:innen werden dabei von ihren Vereinen nominiert. Der Tenor: Nur gemeinsam können wir Großes erreichen und unsere Gesellschaft nach vorne bringen.

Im Oktober ging es in diesem Sinne erneut nach Santa Susanna. Ob schweißtreibende Trainingseinheiten unter der spanischen Herbstsonne, Fachvorträge von Bundesliga-Schiri Frank Willenborg und U20-Nationaltrainer Hannes Wolf oder gemeinsame Lehreinheiten für verschiedene Trainerlizenzen – den Fußballheld:innen bot die Reise ein abwechslungsreiches Programm, von dem sie und ihre Vereinsmitglieder langfristig profitieren werden.

Von Fußballhelden zu Fußballhelden

Mit dabei war auch das DKMS Fußballhelden-Projekt, bei dem Amateurvereine in ganz Deutschland kostenlos eigene Registrierungsaktionen in ihrem Vereinsheim auf die Beine stellen können. Damit lassen sich nicht nur Leben retten, sondern auch Meisterschaften gewinnen. Denn jede Saison holt sich der Verein mit den meisten Registrierungen den DKMS Henkelpott für die Vereinssammlung.

Yannick und Aurel sind Stammzellspender und Fußballhelden

Ihr ohnehin starkes Engagement bewiesen dabei erneut zwei Jungs aus der Mitte der Fußballheld:innen: Im Rahmen eines Interviews berichteten die beiden Stammzellspender und Lebensretter Yannick Austgen (27) aus Merzig im Saarland und Aurel Stegmeier (22) aus Crailsheim in Baden-Württemberg von ihren ganz persönlichen Eindrücken der Stammzellspende.

Aurel und Yannick auf der Bühne mit Joachim Neubauer

Beide haben vor gut einem Jahr gespendet und dadurch einer Französin und einem US-Amerikaner das Leben gerettet. Sie motivierten die anderen 227 Fußballheld:innen vor Ort, ihre Vereine bei den DKMS Fußballhelden anzumelden und so für viele weitere junge Lebensretter:innen von Morgen zu sorgen.

DFB-Größen rufen zur Teilnahme bei DKMS Fußballhelden auf

Um den starken Einsatz der Ehrenamtler:innen im deutschen Amateurfußball wissen auch der DFB Geschäftsführer Sport, Andreas Rettig, und der 1. DFB-Vizepräsident Amateure, Ronny Zimmermann. Beide machten sich im Rahmen der DFB Bildungsreise für die DKMS stark und rufen zur Teilnahme bei den DKMS Fußballhelden auf. „Wir sind zusammen mit der DKMS auf der Bildungsreise und sind gemeinsam dabei, den Blutkrebs zu besiegen. Tragt diese Botschaft bitte in eure Vereine, macht mit und engagiert euch, denn das ist ein wichtiges Thema und ein wichtiger Gegner, den es zu besiegen gilt“, erklärt Rettig im Rahmen der DFB Bildungsreise. „Vor allen Dingen: Registriert euch bei den DKMS Fußballhelden und seid mit dabei!“

Ein Herzensanliegen ist die Unterstützung der DKMS auch für DFB-Vize Ronny Zimmermann. „Liebe Vereinsvertreter, Trainer, Offizielle, Mitglieder. Ihr macht so viel Tolles und Gutes und jetzt könnt ihr noch etwas ganz Einfaches machen und Leben retten. Macht bei der DKMS mit, werdet Spender und möglicherweise helft ihr eurem Bruder, eurem Mittelstürmer, eurem Innenverteidiger, eurer Mutter – wem auch immer. Ihr seid in der Lage dazu, bitte helft der DKMS“, sagt Zimmermann. „Damit das alles funktioniert, gibt es Helden. Ihr könnt selbst zu Helden werden. Meldet euch bei den DKMS Fußballhelden an, dann seid ihr dabei und könnt schon bald vielleicht einem Menschen das Leben retten.“

