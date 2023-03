Mitmenschlichkeit rettet tausende Leben

„Dies ist dem ungeheuren Einsatz unserer tausenden Echtspenderinnen und Echtspender in diesem Jahr zu verdanken“, sagt unsere Geschäftsführerin Dr. Elke Neujahr. „Es ist ein großer Akt der Mitmenschlichkeit, dass diese Lebensheldinnen und -helden auch unter den restriktiven Umständen der Pandemie ihre volle Bereitschaft bewiesen haben, in die Entnahmezentren zu reisen und Stammzellen zu spenden.“ Gleichzeitig ließen sich dieses Jahr allein in Deutschland rund 430.000 Menschen neu registrieren – vorwiegend online.

Grußbotschaft Elke Neujahr 03:44

Blutkrebs ist die häufigste Krebserkrankung, an der Kinder sterben müssen. Alle zwölf Minuten erhält in Deutschland ein Mensch die niederschmetternde Diagnose Blutkrebs, weltweit sogar alle 27 Sekunden. Das sind mehr als eine Million Fälle jedes Jahr. Viele Patient:innen benötigen dringend eine lebensrettende Stammzellspende. Es ist ihre einzige Chance. Hinter den Zahlen verbergen sich unzählige emotionale Geschichten von kleinen und großen Krebskranken, deren Freunden und Familien sowie tausenden Echtspender:innen.

Begonnen hat unser weltweites Engagement im Jahre 1991 mit dem Schicksal von Mechtild Harf. Ihr Ehemann und DKMS Gründervater Peter Harf versetzte damals mit seinen Töchtern und Verwandten buchstäblich Berge, um ihr Leben zu retten. Doch Mechtild verlor den Kampf gegen die Leukämie. Harf versprach seiner Frau kurz vor dem schmerzlichen Verlust, dass er so vielen Menschen wie möglich dieses Schicksal ersparen wollte – bis heute ist das 95.000 Mal gelungen. Mit unseren mehr als 1.000 Mitarbeiter:innen in sieben Ländern auf fünf Kontinenten gelingt es uns jeden Tag 21 Mal, die erhoffte zweite Chance auf Leben zu geben. „Dass dies möglich ist, verdanken wir unseren mehr als elf Millionen registrierten Spenderinnen und Spendern weltweit – und unseren tausenden Unterstützern und Kooperationspartnern rund um den Globus,“ so Elke Neujahr.

Um die Heilungschancen der Patient:innen zu erhöhen, fördern und betreiben wir außerdem fortlaufend Wissenschaft und Forschung, veranlassen wichtige Studien und finden immer neue essenzielle Marker (heute 23!), die zur verbesserten Bestimmung der genetischen Merkmale der Spender:innen beitragen. Diese Daten entscheiden darüber, ob es für Blutkrebspatient:innen den perfekten genetischen Zwilling gibt. An unserem DKMS Wissenschaftsstandort Dresden arbeiten mehr als 200 Expert:innen in unserer eigenen Clinical Trials Unit und in unserem weltweit führenden Labor für Typisierungen an innovativen Schritten.

Hilfe für Kinder mit lebensbedrohlichen Erkrankungen des blutbildenden Systems in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommensniveau ist uns ein weiteres wichtiges Anliegen. Innerhalb des Programms „Zugang zur Transplantation“ arbeiten wir mit lokalen Partnern zusammen, um eine zuverlässige medizinische Versorgung von Patient:innen auch in benachteiligten Regionen zu ermöglichen. Im indischen Bangalore wurde jüngst eine Transplantationsstation für Kinder aufgebaut. „Jeder Mensch hat die Chance auf Heilung verdient – egal in welchem Land dieser Erde. Wir beschreiten immer neue Wege und verbessern die Situation für Patient:innen, damit wir so vielen Menschen wie möglich helfen können. Meine tiefe Überzeugung ist, dass wir Blutkrebs und andere lebensbedrohliche Blutkrankheiten nur mit einem ganzheitlichen Ansatz wirksam besiegen“, erklärt Elke Neujahr.

In der hochmodernen medizinischen Einrichtung im gemeinnützigen Bhagwan Mahaveer Jain Hospital (BMJH) können nun künftig jedes Jahr bis zu 120 Kinder mit der lebensbedrohenden Blutkrankheit Thalassämie und aplastische Anämie eine hoffentlich lebensrettende Stammzelltransplantation von einer Spenderin oder einem Spender aus der eigenen Familie erhalten.