Mund auf – Nun auch als Podcast!

Wer unseren YouTube Kanal verfolgt, kennt vermutlich unser Format „Mund auf – der Talk übers Leben und Überleben“, in dem sich Menschen treffen, die sich vorher nicht kennen, sich austauschen und ihre ganz persönlichen Geschichten rund um den Kampf gegen Blutkrebs erzählen. Nun haben wir das Format weiterentwickelt und als Podcast herausgebracht.

In der ersten Folge erzählt Felix dem erfolgreichen YouTuber Herr Bergmann von seiner Erkrankung. Felix ist 20 Jahre alt und erhielt mit 16 Jahren seine erste Diagnose CML (chronische myeloische Leukämie). Kurze Zeit später wurde daraus eine ALL (akute lymphatische Leukämie) und nur die Stammzellspende eines fremden Menschen konnte ihn retten. Diese Zeit hat Felix' Leben grundlegend verändert. „Was ist, wenn ich sterbe?“ – Eine Frage, mit der er sich in diesen jungen Jahren auseinandersetzen musste. Ganz im Gegenteil zu seinen Freunden und auch Herrn Bergmann. Wie reagiert Tim alias Herr Bergmann wohl auf Felix Geschichte? Und wird er sich am Ende vielleicht selbst als Stammzellspender registrieren?

Das alles erfährst du ab sofort auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Such einfach nach „Mund auf – Der Podcast übers Leben und Überleben“ oder folge einem dieser Links:

👉 Spotify: https://open.spotify.com

👉 Apple: https://podcasts.apple.com

👉 Deezer: https://www.deezer.com/de/show/3217812

Wir wünschen viel Spaß und gute Unterhaltung!