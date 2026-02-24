DKMS wird Haupt-Charity-Partner der n plus sport Firmenläufe

Bereits 2025 startete die Zusammenarbeit erfolgreich: Die n plus sport GmbH spendete 25.000 Euro an die DKMS und unterstützte damit insbesondere die Finanzierung von Neuaufnahmen potenzieller Stammzellspender:innen. Ab 2026 wird das Engagement weiter ausgebaut.

„Die Firmenläufe von n plus sport zeigen, wie viel entstehen kann, wenn Menschen gemeinsam aktiv werden. Jeder Schritt auf der Strecke ist ein Zeichen der Solidarität mit Blutkrebspatient:innen. Und jede und jeder kann noch einen weiteren Schritt gehen – mit einer Registrierung bei der DKMS“, sagt Stephan Schumacher, Geschäftsführer der DKMS Deutschland. „Wir danken der n plus sport GmbH sowie allen teilnehmenden Unternehmen und Läufer:innen für dieses starke Engagement.“

Gemeinsam aktiv werden – regional und darüber hinaus

Die Firmenläufe stehen für Bewegung und gemeinsames Engagement – das passt zur DKMS.



Alle zwölf Minuten erhält in Deutschland ein Mensch die Diagnose Blutkrebs, für viele ist eine Stammzelltransplantation die einzige Überlebenschance. Gleichzeitig scheiden jährlich viele Spender:innen altersbedingt aus der Datei aus. Deshalb werden dringend neue, vor allem junge Registrierte gesucht.

Im Umfeld der Firmenläufe informiert die DKMS über ihre Arbeit und die einfache Möglichkeit zur Registrierung: Mit einem kurzen Wangenabstrich können sich gesunde Menschen zwischen 17 und 55 Jahren als potenzielle Stammzellspender:innen aufnehmen lassen.

Unter www.dkms.de/nplussport geht´s für alle Interessierten zur Registrierung bei der DKMS anlässlich der Firmenläufe – oder einfach den QR-Code scannen:

„Wir freuen uns sehr, dass die DKMS in dieser Saison unser Charity-Partner ist. Wir möchten unseren Beitrag dazu leisten, dass Menschen, die an Blutkrebs erkrankt sind, Hoffnung haben ihr passendes Match zu finden.

Gemeinsam etwas bewegen und so möglicherweise Leben retten ist das, was unsere Läufer:innen zusätzlich motiviert“, so Ralf Niedermeier, Geschäftsführer der n plus sport GmbH.

Wenn Unternehmen, Mitarbeitende und ganze Regionen zusammenkommen, entsteht mehr als ein sportliches Event – es entsteht Hoffnung. Jede Registrierung zählt.