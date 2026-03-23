Peter Harf: Warum die DKMS sein wichtigstes Lebenswerk ist

Unser Gründer Peter Harf hat im OMR Podcast mit Philipp Westermeyer so persönlich gesprochen wie selten zuvor. Im Mittelpunkt steht die Geschichte, aus der alles entstanden ist: die Leukämie-Erkrankung seiner ersten Frau Mechtild. Ihr Schicksal war 1991 der Auslöser für die Gründung der DKMS und prägt unsere Arbeit bis heute.
Was damals mit einem Versprechen begann, hat sich zu einer weltweiten Bewegung entwickelt. Heute sind mehr als 13 Millionen Menschen weltweit bei uns als potenzielle Stammzellspender:innen registriert. Über 130.000 zweite Lebenschancen konnten wir bereits vermitteln. Diese Zahlen stehen für das, was möglich ist, wenn Menschen füreinander einstehen.
Im Gespräch wird deutlich, wie eng für Peter Harf unternehmerisches Handeln und gesellschaftliche Verantwortung zusammengehören. Er spricht offen über seinen Weg als Unternehmer, über prägende Entscheidungen und darüber, was ihn antreibt. Die DKMS ist dabei immer der rote Faden. Für ihn ist sie nicht nur ein Projekt, sondern sein wichtigstes Lebenswerk.
Der Podcast gibt einen seltenen Einblick in die persönliche Motivation hinter unserem Engagement und zeigt, warum unsere Mission für uns bis heute eine Verpflichtung ist.