Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Ein Mann in einem blauen Hemd
News

Peter Harf: Warum die DKMS sein wichtigstes Lebenswerk ist

Unser Gründer Peter Harf spricht im OMR Podcast so offen wie selten über die Geschichte hinter der DKMS. Aus persönlichem Verlust entstand eine weltweite Bewegung, die bis heute Leben rettet und unser Handeln prägt.
Portraitfoto Marc Krüsel
von
Corporate Communications
kruesel@dkms.de
Weitere Artikel

Unser Gründer Peter Harf hat im OMR Podcast mit Philipp Westermeyer so persönlich gesprochen wie selten zuvor. Im Mittelpunkt steht die Geschichte, aus der alles entstanden ist: die Leukämie-Erkrankung seiner ersten Frau Mechtild. Ihr Schicksal war 1991 der Auslöser für die Gründung der DKMS und prägt unsere Arbeit bis heute.

Ein Mann sitzt auf einem Stuhl mit einem Mikrofon vor einem anderen Mann
Peter Harf im Gespräch mit Philipp Westermeyer

Was damals mit einem Versprechen begann, hat sich zu einer weltweiten Bewegung entwickelt. Heute sind mehr als 13 Millionen Menschen weltweit bei uns als potenzielle Stammzellspender:innen registriert. Über 130.000 zweite Lebenschancen konnten wir bereits vermitteln. Diese Zahlen stehen für das, was möglich ist, wenn Menschen füreinander einstehen.

Ein Mann lächelt in die Kamera
DKMS Gründer und Managerlegende Peter Harf

Im Gespräch wird deutlich, wie eng für Peter Harf unternehmerisches Handeln und gesellschaftliche Verantwortung zusammengehören. Er spricht offen über seinen Weg als Unternehmer, über prägende Entscheidungen und darüber, was ihn antreibt. Die DKMS ist dabei immer der rote Faden. Für ihn ist sie nicht nur ein Projekt, sondern sein wichtigstes Lebenswerk.

DKMS. Das ist für mich die große Leistung meines Lebens, die aufzubauen gegen viele Widerstände und mit riesigen finanziellen Problemen. Ich musste meiner ersten Frau an ihrem Sterbebett versprechen, dass wir die DKMS weiter betreiben, damit anderen Menschen dieses Los erspart bleibt. Meine Familie hat sich diesem Thema voll verschrieben."

Der Podcast gibt einen seltenen Einblick in die persönliche Motivation hinter unserem Engagement und zeigt, warum unsere Mission für uns bis heute eine Verpflichtung ist.

🎧 Jetzt reinhören

Du bist Journalist:in oder Medienvertreter:in und möchtest über unsere Themen berichten?
Hintergründe, Materialien und Ansprechpartner:innen findest du in unserem Media Center
Mehr erfahren

Weitere Möglichkeiten zu helfen

Du kannst die DKMS auf vielfältige Weise unterstützen und damit vielen Blutkrebspatient:innen neue Hoffnung auf Leben geben.
Spender:in werden
Geldspende
Überzeuge deine Freund:innen
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2026 DKMS Group gGmbH