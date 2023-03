Seit 2009 ist Phil Räbiger schon in den Reihen des GSV Eintracht Baunatal als Rückraumspieler aktiv. Mit dem Verein teilt er das Bewusstsein dafür, dass Engagement für Menschen, die in einer Notlage sind, fundamental wichtig ist. Sozialer und gesellschaftlicher Einsatz werden bei den Hessen im Vereinsalltag großgeschrieben. Daher setzen sich die Baunataler schon seit Jahren für die DKMS ein und machen in den eigenen Reihen und auf den Zuschauerrängen immer wieder mit Registrierungsaktionen bei Heimspielen oder in ihren Kadern auf die Themen Blutkrebs und Stammzellspende aufmerksam.

Mit von der Partie ist dabei auch Räbiger, der sich bereits 2014 als potenzieller Stammzellspender registrieren ließ. Vor dem Start der Saison 2022/2023 war es für ihn soweit: Er konnte einem Menschen mit seiner Stammzellspende eine zweite Chance auf Leben ermöglichen. Ohne Zögern nahm er dafür in Kauf, zwei Saisonspiele zu verpassen – mit voller Rückendeckung des gesamten Vereins. Für diesen Einsatz wurde er nun vom gleichnamigen Magazin mit dem „HANDBALL inside Award 2022“ ausgezeichnet.

GSV Eintracht Baunatal & DKMS gemeinsam gegen Blutkrebs

Eine Auszeichnung, die symbolhaft für den Einsatz des gesamten Vereins steht. Seit der Saison 2022/2023 verbindet das Team um Räbiger auch das eigene Trikot mit der DKMS. Unser Logo ziert das Jersey des Handballteams und schafft so zusätzliche Aufmerksamkeit, um noch mehr Menschen zu motivieren, sich als potenzielle Stammzellspender:innen zu registrieren und auf das Thema Blutkrebs hinzuweisen.

Seit letztem Jahr zeigen die Registrierungsaktionen der Nordhessen erste, starke Erfolge. Neben Räbiger konnte auch der Pressesprecher des Vereins, Jorias Bach, einer Frau aus Irland mit seiner Spende eine zweite Lebenschance ermöglichen. Im März 2022 spendete er Knochenmark aus dem Beckenkamm. Über diese Möglichkeit, einem anderen Menschen helfen zu dürfen, freut er sich bis heute: „Es ist einfach genial, dass man mit so einem geringen Aufwand einem Menschen das Leben retten kann“, sagt Bach.

Darin stimmt ihm Räbiger voll und ganz zu. Ihm ging es auch darum, seinem genetischen Zwilling – einem älteren Mann aus Litauen, wie er heute weiß – Rückhalt in seiner schwierigen Lage zu geben. „Mir ist es wichtig, dass er weiß, dass er nicht allein ist und dass immer jemand da ist, um ihn zu unterstützen“, erklärt Räbiger. Wenn der Empfänger ebenfalls Interesse daran hat, würde er ihn gerne in Zukunft kennenlernen. Denn: „Obwohl wir uns noch nicht kennen, fühle ich mich ihm jetzt schon emotional verbunden und bin weiterhin für meinen genetischen Zwilling da.“

Die Zusammenarbeit im Kampf gegen Blutkrebs geht weiterWeiterhin wollen die Baunataler an der Seite der DKMS stehen, um Blutkrebs ins Aus zu drängen. Ihr Appell ist klar: „Blutkrebs kann jeden von uns zu jedem Zeitpunkt treffen. Daher macht mit, leistet euren Beitrag und lasst euch registrieren. Mit etwas Glück könnt ihr so einem Menschen das Leben retten!“ Das Logo der DKMS wollen sie ebenfalls weiterhin auf dem Trikot tragen. „Jede Gelegenheit, um Menschen auf die Möglichkeit aufmerksam zu machen, sich bei der DKMS zu registrieren und damit vielleicht zum Lebensretter zu werden, wollen wir als Handballer und Handballfans unterstützen“, erklärt Räbiger. „Bei HANDBALL inside möchte ich mich ganz herzlich für die Auszeichnung bedanken und freue mich, dass damit noch mehr Aufmerksamkeit für die Themen Blutkrebs, Registrierung bei der DKMS und anderen Organisationen und die lebensrettende Stammzellspende geschaffen werden kann.“