ranNFL-Fan Jens trifft auf seinen Lebensretter David

Jedes Jahr hat ranNFL im Awareness-Monat der NFL gegen Krebserkrankungen, dem Pinktober, fortan fleißig die Werbetrommel für uns gerührt. Zum jährlichen Highlight der Football-Season, dem Super Bowl, und zum ersten NFL-Spiel auf deutschem Boden in München nahm uns das Team ebenfalls in seine Berichterstattung auf und warb in der Football-Family um Registrierungen als potenzielle:r Stammzellspender:in.

Mit Erfolg! Über 17.500 Zuschauer:innen haben sich seit Oktober 2020 ein Registrierungsset nach Hause bestellt. Noch wichtiger: Bereits 26 Stammzellspender:innen sind daraus hervorgegangen und haben mit ihrer Spende einem an Blutkrebs erkrankten Menschen eine zweite Lebenschance ermöglicht. Damit hat die Football-Community ihren Leitspruch mal wieder unter Beweis gesetzt: Football is family!

Ins Rollen kam die ganze Aktion 2020 als ranNFL-Fan Jens an Blutkrebs erkrankte und sich seine Freunde mit der Bitte um Support für ihren erkrankten Kumpel an die Redaktion von ranNFL gewendet hatten. Schon beim ersten Aufruf registrierten sich tausende Zuschauer:innen aus der Football-Community und stärkten Jens und anderen an Blutkrebs erkrankten Menschen den Rücken. Für den Vikings-Fan fand sich bereits im Januar 2021 ein geeigneter Spender. Die Stammzellspende verlief gut und schon bald ging es Jens wieder besser.

„Mir war sofort klar, dass ich mich auf diese Reise einlassen möchte“

Pünktlich nach Ablauf der zweijährigen Anonymitätsfrist kam es für den genesenen Jens im vergangenen Januar zu einem besonderen Highlight. Im ProSieben-Studio in Unterföhring lernte der 35-Jährige vor den Kameras von ranNFL seinen Lebensretter David kennen. Das Team von ranNFL wollte der Community diesen besonderen Moment nicht vorenthalten, die Begegnung zeigten sie in der Vorberichterstattung zum Super Bowl.

Vor dem Kennenlernen waren die beiden zwar nervös, aber dennoch voller Vorfreude. „Ich wusste nicht, wie ich mich in der Situation verhalten würde, denn es ist ja irgendwie noch ein Fremder, dessen Stammzellen einem aber gleichzeitig das Leben gerettet haben und der nun quasi ein Teil von einem ist“, sagt Jens. Auch bei David herrschte vor der ersten Begegnung mit seinem genetischen Zwilling große Spannung vor diesem besonderen Moment. „Da entsteht einfach eine Beziehung zu einem Menschen, wie sie ansonsten nie zustande kommt. Das geht nur über die DKMS so“, erklärt er.

Vielen Dank an ranNFL und die gesamte Football-Community!

Die beiden fielen sich, ebenso wie ihre Frauen Natalie und Tina, sofort in die Arme. „In diesem Moment haben sich so viele Fragezeichen und Gedanken einfach aufgelöst. Da passiert mit einem in kurzer Zeit einfach sehr viel“, offenbart David seine Gefühlswelt. Nach der ersten Begegnung war für beide klar, dass sie sich auch in Zukunft die Familie des anderen treffen möchten. „Definitiv möchte ich David noch besser kennenlernen und freue mich, noch öfter mit meinem genetischen Zwilling zusammenzukommen“, sagt Jens. Ein Gefühl, das auf Gegenseitigkeit beruht. „Wir würden gerne auch noch den Rest seiner Familie kennenlernen und wollen auf jeden Fall in Zukunft zusammen etwas unternehmen“, so David.

Der ranNFL-Crew und der gesamten Football-Family möchte Jens seine große Dankbarkeit aussprechen: „Mit euren Registrierungen habt ihr das jetzt schon für 26 andere Patientinnen und Patienten möglich gemacht. Das ist der absolute Hammer! An alle, die mitgemacht haben, den Aufruf geteilt haben, sich registriert oder sogar schon gespendet haben und natürlich an das ranNFL-Team – ihr seid die Besten!“ Wir als DKMS möchten und dem anschließen und danken dem gesamten Team von ranNFL für die tolle, kreative und unglaublich erfolgreiche Zusammenarbeit in den letzten Jahren.