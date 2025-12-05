RTL landet Touchdown für das Leben

Vom Thanksgiving-Thursday über den Black Friday bis hin zum Sonntagsspieltag rückten Moderator Florian Ambrosius, Ex-NFL-Profi Björn Werner, Jan Stecker und das gesamte Team das Thema Stammzellspende gemeinsam mit der DKMS in den Mittelpunkt. Der gemeinsame Erfolg hat beeindruckend unter Beweis gestellt: der Leitsatz der Community „Football is family“ gilt ungebrochen.Starke Unterstützung der Fanszene

2.500 neue potenzielle Spender:innen – ein echter Game Changer

Durch die prominenten Aufrufe in den NFL-Shows und vielen weiteren RTL-Sendungen bestellten sich rund 2.500 Menschen bei der DKMS ein Set zur Registrierung als potenzielle Stammzellspender:in nach Hause. Ein beeindruckendes Ergebnis, das zeigt: Die Football-Familie steht zusammen – auf dem Platz, vor den Bildschirmen und wenn es darum geht, Leben zu retten. Daraus werden in den kommenden Monaten und Jahren zahlreiche zweite Lebenschancen für an Blutkrebs erkrankte Menschen resultieren.

Ein Fan wird zum Lebensretter – Kevin und Jason bewegen die Community

Eine ganz besondere Sendung war die Thanksgiving-Folge von RTL NFL für Stammzuschauer und Football-Fan Kevin. Er ließ sich im Dezember 2024 aufgrund der damaligen Berichterstattung von RTL NFL registrieren. Im Juli 2025 war es dann schon so weit – Kevin spendete tatsächlich seinem genetischen Zwilling Stammzellen und wurde so für ihn zum Lebensretter.

Am Thanksgiving-Thursday war Kevin gleich zweimal zugeschaltet und berichtete eindrücklich über seine Erfahrungen. Seine Geschichte berührte nicht nur das Studio-Team, sondern Millionen Zuschauer:innen, die miterlebten, wie aus einem Fan plötzlich ein echter Held wurde.

„Die Registrierung und auch die Stammzellspende ist ja eine kleine Sache, vor allem wenn man bedenkt, dass man damit jemandem das Leben retten kann" - Kevin, Stammzellspender

Erneute Aufmerksamkeit

Schon im Sommer hatte der RTL-Moderator und frühere NFL-Profi Jan Stecker Kevin bei seiner Spende in Köln besucht. Mit dabei war ebenfalls ein Kamerateam von RTL. Bereits aus dem damaligen Bericht zu Kevins Spende kamen rund 670 neue Registrierungen zustande.

Zu Thanksgiving zeigte auch der Beitrag zum 17-jährigen Jason, bis zu seiner Erkrankung an Leukämie Footballspieler der Stuttgart Scorpions, welche Auswirkungen eine solche Diagnose hat. Mittlerweile ist Jason – auch dank eines Spenders – krebsfrei und auf dem Weg der Besserung.

Gemeinsam tackeln wir Blutkrebs

Diese Aktionen beweist, wie viel bewegt werden kann, wenn eine Community zusammensteht. RTL NFL, die Moderator:innen und unzählige Fans haben gezeigt, dass Football mehr ist als Sport – es ist Zusammenhalt, Verantwortung und Mitgefühl. Hier steht jeder für den oder die andere ein.

Die DKMS sagt Danke! Für jede einzelne Registrierung und für den Teamgeist, der Menschen Hoffnung schenkt. Denn am Ende spielen wir alle für dasselbe Ziel: Leben retten. Spender:in werden