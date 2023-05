Unser Schulprojekt sorgt weiterhin für Schlagzeilen. Nach der 500.000 Registrierung, die wir im März am Deutzer Gymnasium Schaurtestraße in Köln feiern durften, hatten wir nun die Möglichkeit, weitere Schulen in Sachsen-Anhalt und Thüringen für ihr starkes Engagement gegen Blutkrebs auszuzeichnen.

In Burg und Jena überreichte Konstanze Burkard, Direktorin der Spenderneugewinnung und Corporate Communications, im feierlichen Rahmen zusammen mit Bildungsministerin Eva Feußner in Sachsen-Anhalt und Bildungsminister Helmut Holter in Thüringen das DKMS Schulsiegel an insgesamt zehn Schulen. Die Bildungseinrichtungen aus den beiden ostdeutschen Bundesländern setzen sich bereits seit Jahren nachhaltig dafür ein, ihre Schüler:innen über die Themen Blutkrebs und Stammzellspende aufzuklären und mit Registrierungsaktionen in der Schule für die Stammzellspender:innen und damit Lebensretter:innen von morgen zu werben. Gerade angesichts von 125.000 potenziellen Lebensretterinnen und -rettern, die unserer Datenbank in diesem Jahr aus Altersgründen verloren gehen werden, ein besonders wichtiges Engagement. Hier übernimmt die jüngste Generation von potenziellen Stammzellspender:innen den Staffelstab und die Verantwortung der älteren, um anderen Menschen eine zweite Lebenschance zu ermöglichen.

Mit Erfolg: In Thüringen und Sachsen-Anhalt haben sich im Rahmen des Schulprojekts bereits knapp 12.000 Schüler:innen als potenzielle Lebensretterinnen und -retter registrieren lassen. 113 von ihnen haben schon jetzt Stammzellen gespendet und konnten somit einem an Blutkrebs erkrankten Menschen, aber auch seiner Familie und seinem gesamten Umfeld Hoffnung und eine zweite Lebenschance schenken.

Ministerin Feußner und Minister Holter, die beide zugleich Schirmherrin und Schirmherr des DKMS Schulprojekts in ihren jeweiligen Ländern sind, befürworten die Arbeit der DKMS in den Bildungseinrichtungen mit Nachdruck.

„Es ist mir ein besonderes Anliegen, das DKMS Schulprojekt in Thüringen als Schirmherr zu unterstützen, denn hier kommt es auf Solidarität und Gemeinschaft an. Die DKMS trägt zur gesundheitlichen Aufklärung unserer Schülerinnen und Schüler bei. Für eine mündige Entscheidung zur Typisierung ist die Arbeit der DKMS unerlässlich“, erklärt Bildungsminister Holter. „Die heute ausgezeichneten Schulen haben sich in herausragender Weise im Kampf gegen den Blutkrebs engagiert. Mein Dank gilt allen, die sich bei diesem wichtigen Thema verdient machen.“

Seine Amtskollegin aus Sachsen-Anhalt Eva Feußner wünscht dem Projekt ebenfalls eine erfolgreiche Zukunft mit noch mehr Registrierungen in der Schülerschaft. „Leben retten kann so einfach sein – das zeigen die zahlreichen Fälle, in denen die bei der DKMS registrierten Personen tatsächlich Spender geworden sind. Ich bin daher besonders stolz, dass wir in Sachsen-Anhalt gleich vier Schulen aus allen Himmelsrichtungen des Landes haben, die in besonderem Maße auf den Kampf gegen Blutkrebs aufmerksam gemacht, für die Stammzellspende geworben oder Typisierungsaktionen durchgeführt haben und denen wir heute das DKMS Schulsiegel verleihen können. Sie sind Leuchttürme und Vorbilder und haben hoffentlich Strahlkraft auch für andere Schulen des Landes“, sagt Feußner.

Auch weiterhin werden wir mit dem DKMS Schulprojekt Registrierungsaktionen und die Aufklärung an Schulen zu den Themen Blutkrebs und Stammzellspende unterstützen – um dadurch die Lebensretter:innen der nächsten Jahrzehnte als potenzielle Stammzellspender:innen gewinnen zu können und gemeinsam an Blutkrebs erkrankten Menschen zu helfen.