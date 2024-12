News

Sebastian Fitzek ruft zur Registrierung auf

In seinem neuen Psychothriller „Das Kalendermädchen“ schreibt Sebastian Fitzek über das Mädchen Alma, das lebensgefährlich an einer akuten Form von Leukämie erkrankt und eine Knochenmarkspende benötigt. Ihre Adoptivmutter Olivia setzt alle Hebel in Bewegung, um ihr geeignetes Match zu finden.