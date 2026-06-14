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Der erste DKMS Charity Sneaker von IMOTANA
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Sneaker mit Mission

IMOTANA präsentiert den ersten DKMS Charity Sneaker
Portraitfoto Marc Krüsel
von
Corporate Communications
kruesel@dkms.de
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Der erste DKMS Charity Sneaker ist da

Aus einer gemeinsamen Idee wurde innerhalb weniger Wochen ein besonderes Projekt: Gemeinsam mit IMOTANA haben wir den ersten DKMS Charity Sneaker auf den Weg gebracht. Ziel der Kooperation ist es, Aufmerksamkeit für unsere Mission zu schaffen und noch mehr Menschen für die Stammzellspende zu begeistern.

Jetzt wurde das erste Exemplar des Sneakers von IMOTANA-Geschäftsführer Benjamin Dorsch persönlich in unserem Kölner DKMS Büro vorgestellt.

Auch unsere Geschäftsführerin Deborah Buk ist von der Idee begeistert:

„Unter dem Motto ‚BE A MATCH‘ macht das Projekt sichtbar, worum es bei unserer täglichen Arbeit geht: möglichst viele Menschen für die Stammzellspende zu gewinnen und Blutkrebspatient weltweit eine zweite Lebenschance zu ermöglichen.“

Gemeinsam gegen Blutkrebs

Der Sneaker ist mehr als nur ein Schuh. Mit jedem verkauften Paar spendet IMOTANA 15 Euro an die DKMS und unterstützt damit unsere Arbeit im Kampf gegen Blutkrebs.

Ein besonderes Detail: Jeder Sneaker verfügt über einen integrierten QR-Code. Darüber können sich Interessierte direkt als potenzielle Stammzellspender registrieren. So wird aus einem Sneaker im besten Fall eine echte Lebenschance.

Der DKMS-Sneaker mit integriertem QR-Code für die Registrierung als Stammzellspender:in
Imotana präsentiert den Charity Sneaker der DKMS
Weiße Sneaker von Imotana mit DKMS-Logo und QR-Code

Ein QR-Code, der Leben verändern kann

Denn allein in Deutschland erhält alle 12 Minuten ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. Viele Betroffene sind auf eine Stammzellspende angewiesen, um zu überleben. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann sich bei der DKMS registrieren. Das Registrierungsset kommt bequem nach Hause, der Wangenabstrich dauert nur wenige Minuten und das Set kann anschließend einfach per Post zurückgeschickt werden

Wir bedanken uns bei IMOTANA für diese starke Unterstützung. Kooperationen wie diese helfen uns dabei, unsere Botschaft in neue Zielgruppen zu tragen und noch mehr Menschen für den Kampf gegen Blutkrebs zu mobilisieren.

Weitere Informationen zum DKMS Charity-Sneaker gibt es hier.

Weitere Möglichkeiten zu helfen

Du kannst die DKMS auf vielfältige Weise unterstützen und damit vielen Blutkrebspatient:innen neue Hoffnung auf Leben geben.
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Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

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