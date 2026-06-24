Fast 1.600 Registrierungen auf dem Southside Festival

Unter dem Motto „Erst registrieren, dann eskalieren“ war die DKMS in diesem Jahr zum ersten Mal beim Southside Festival in Neuhausen ob Eck mit einem Registrierungsstand vertreten. Dort nutzte sie die Chance, die rund 59.000 Gäste für das Thema Stammzellspende zu gewinnen. Mit Erfolg: Insgesamt ließen sich 1.572 Festivalgäste am Stand registrieren.

Kreative Mitmachangebote begeistern Festivalgäste

Rasch entwickelte sich der DKMS Stand zu einem beliebten Treffpunkt auf dem Festivalgelände. Neben der Möglichkeit zur Registrierung warteten einige kreative Aktionen auf die Besucherinnen und Besucher: An Perlenstationen konnten individuelle Freundschafts- und Festivalarmbänder gestaltet werden und Festivalfans entwarfen Plakate für ihre Lieblingsacts. Auch die DKMS Klebetattoos erfreuten sich großer Beliebtheit.

Junge Männer besonders stark vertreten

Besonders erfreulich war der hohe Anteil junger Männer unter den Neuregistrierten. Viele von ihnen ließen sich von ihren Partnerinnen motivieren, die bereits registriert waren. Junge, männliche Spender zwischen 18 und 30 Jahren sind für die DKMS besonders wichtig, da sie die am häufigsten angefragten Spender sind. Ferner stehen junge Männer langfristiger als Spender zur Verfügung.

Künstler:innen setzen ein Zeichen für die Stammzellspende

Unterstützung gab es auch von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern des Festivals. Während des Auftritts rief die Band Rosmarin ihre Fans aktiv zur Registrierung auf und machte auf die Bedeutung der Stammzellspende aufmerksam. Rapper Finch, der selbst schon seit einigen Jahren als potenzieller Spender registriert ist, schaute vor seinem Auftritt sogar persönlich am DKMS Stand vorbei und gab ein Interview. Darin betonte er, wie wichtig die Registrierung ist.

„DKMS macht‘s möglich. Es tut nicht weh. Ihr könnt Menschenleben retten. Also, registriert euch!" - Finch

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Großer Einsatz trotz schwieriger Wetterbedingungen

Weitere Acts wie Hi! Spencer oder Betterov teilten unseren DKMS Content über ihre Social Media Kanäle. Ein paar Herausforderungen brachte das Festivalwochenende durch die Wetterlage mit sich. Nach der Evakuierung des Geländes am Freitag sowie anhaltendem Regen und Hagel am Sonntag musste die Registrierung leider zeitweise unterbrochen werden. Umso bemerkenswerter ist das Ergebnis von nahezu 1.600 Registrierungen, das die große Hilfsbereitschaft und das Engagement der Festival-Community eindrucksvoll unterstreicht.

„Die enorme Resonanz zeigt, dass Festivals weit mehr sein können als Musikveranstaltungen. Gerade junge Menschen sind offen dafür, sich für andere einzusetzen und mit einer einfachen Registrierung möglicherweise Leben zu retten. Für dieses Engagement möchten wir uns bei allen Besucherinnen und Besuchern und den Künstlern herzlich bedanken.“ - Geschäftsführer Stephan Schumacher

Das Southside Festival hat eindrucksvoll gezeigt, wie viel bewegt werden kann, wenn Musik und Solidarität zusammenkommen. Es reiht sich damit perfekt in den DKMS Festivalsommer ein. Wir freuen uns schon auf das Deichbrand Festival, Wacken Open Air (W:O:A), About You Pangea, Superbloom und das Glücksgefühle Festival, auf denen wir ebenso mit einem Registrierungsstand vertreten sein werden. Darüber hinaus kann man sich zu jederzeit online unter https://www.dkms.de/festivals in die DKMS aufnehmen lassen.