Gesund sein und anderen helfen, es zu werden

Der 16. September ist ein ganz besonderer Tag: An diesem World Marrow Donor Day geht es darum, all jenen, die sich für die Stammzellspende einsetzen, sich registrieren ließen und auch schon einmal Stammzellen gespendet haben, Danke zu sagen – für ihr großes Engagement und für den selbstlosen Willen zu helfen.

Einer dieser Helfer ist Marius aus Hannover. Er ließ sich vor sieben Jahren im Zuge der Aktion „Helft Vanessa!“ bei uns als potentieller Stammzellspender aufnehmen. „Dass eine Registrierung mit so wenig Aufwand verbunden ist und ich vielleicht einem Menschen das Leben retten könnte, war für mich Motivation genug“, erzählt uns Marius, der als IT-Consultant arbeitet. Dreimal war er zur Spende bereit, zweimal passte es nicht. Doch in diesem Jahr lief es anders: Marius war für einen Patienten das perfekte Match und einer der ersten, die in unserem neu eröffneten DKMS Collection Center in Köln tatsächlich Stammzellen spendeten. „Das war ein tolles Gefühl und wirklich mit wenig Aufwand möglich“; berichtet Marius. Für ihn bedeutete dies die wichtige Erfahrung, dass es keineswegs selbstverständlich ist, gesund zu sein.

Marius liebt den Fußball über alles, musste den Sport aber verletzungsbedingt aufgeben. Als Trainer einer Herren-Mannschaft genießt er es, in der Gruppe zusammenzuarbeiten, Erfolge und Siege zu feiern und gemeinsam besser zu werden. Er weiß, dass es ein Privileg ist, als Trainer weiter ganz nah am Fußball bleiben zu können. Denn nicht alles heilt ab wie eine kleine Verletzung. Es gibt Situationen, in denen es eines größeren Einsatzes bedarf.

Für Blutkrebspatienten ist das die Stammzelltransplantation, sie kann eine große Chance sein, wieder gesund zu werden und leben zu dürfen. Marius ermutigt daher alle, sich als potenzielle:r Spender:in registrieren zu lassen. „Das geht wirklich schnell, einfach und ist ein erster Schritt, anderen zu helfen“, sagt Marius. „Auch die Spende selbst bedeutete für mich keinen allzu großen Aufwand. Daher unterstütze ich voll und ganz das Anliegen der DKMS, geeignete Stammzellspender:innen für alle Blutkrebspatient:innen zu finden.“

Wer also gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann sich als Stammzellspender:in registrieren lassen – auch zu Hause. Online über unsere Website könnt ihr euch ein Registrierungsset bequem bestellen. Wichtig: Nach dem Wangenabstrich muss das Set unbedingt zurückgeschickt werden. Nur dann können die Gewebemerkmale bestimmt werden und für den weltweiten Spendersuchlauf freigeschaltet werden.